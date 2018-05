Fehéroroszország is túl nagy falatnak bizonyult a férfi röpi-válogatottnak

A magyar férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában Minszkben lépett pályára Fehéroroszország legjobbjai ellen. Bár Bogdan Tanase szövetségi kapitány alakulatának voltak jó periódusai, összességében csak megnehezíteni tudta a házigazda dolgát, amely magabiztosan, 3-0-ra nyerte a találkozót.

Végeredmény, férfi röplabda Ezüst Európa-liga, B-csoport

Fehéroroszország – Magyarország 3–0 (17, 18, 15)

Minszk, Chizhovka Aréna, 500 néző. V: Makshanov (orosz), Budzeika (fehérorosz)

Fehéroroszország: Radziuk, Audochanka, Udrys, Busel, Khmialeuski, Shmat, Aplevich (liberó), Burau, Pranko, Miskevich, Budziukhin (liberó), Tsiushkevich, Kurash, Davyskiba. Szövetségi kapitány:

Magyarország: Szabó, Nagy, Bozóki, Pápai (liberó), Magyar, Banai, Keen, Kaszap, Dávid, Blázsovics, Kalmár, Bögöly, Gebhardt N., Bene (liberó). Szövetségi kapitány: Bogdan Tanase.

A mérkőzés első pontját egy jó blokknak köszönhetően a hazaiak szerezték, ahogyan a másodikat is, egy out után viszont mi is feliratkoztunk az eredményjelzőre. Sajnos a házigazda 5-1-ig meg sem állt, akkor Bogdan Tanase szövetségi kapitány ki is kérte az első idejét, a fehéroroszok lendületének azonban ez sem szabott határt és 8-2-re megléptek. Kalmár Ákos két szép pontjával közelebb férkőztünk, sőt, utána a mi perceink következtek és két pontra, 9-7-re zárkóztunk. A hullámvasút folytatódott, megint a fehéroroszok domináltak, 15-9-nél jött az újabb időkérés. Újabb hullámvölgy viszont sajnos nem állt be a teltház előtt egyre magabiztosabbá váló hazaiak játékába, akik végül 25-17-re nyerték a játszmát.

Sajnos a második szett sem indult túl jól a mi szempontunkból, négy fehérorosz pont után érkezett az első válasz a részünkről. A folytatásban állandósulni látszott a négy-ötgólos különbség, közelebb nem sikerült férkőzni a házigazdához, ahol Artur Udrys röplabdázott kiemelkedően, a 212 centis óriásra nem volt ellenszere a mieinknek. Amikor a belaruszok 20-nál jártak, a mi nevünk mellett 14 pont szerepelt, a második játszma végül 25-18-al lett az övéké.

A harmadik játékrész első pontja a miénk lett, így először a mérkőzés folyamán vezetettünk. Örömünk azonban nem tartott sokáig, azonnal jött az egyenlítés, néhány pillanattal később pedig már hátrányban voltunk, igaz, túlságosan meglépni most nem hagytuk az ellenfelet. Egészen 7-5-ig, ott ugyanis sorozatban három hazai pont következett, majd 10-5-nél Bogdan Tanase időkérése. A különbség ennek ellenére megmaradt, felváltva jöttek az eredményes akciók mindkét oldalon. Ez viszont értelemszerűen a fehéroroszoknak kedvezett, akik a szett végét aztán megnyomták és 24-13-nál jutottak először mérkőzésponthoz, amelyet még megúsztunk, nem sokkal később viszont lezárta a játszmát és a találkozót a belarusz csapat, 25-15.

A férfi válogatott legközelebb május 30-án, szerdán lép pályára, Kazincbarcikán 18:30-tól Horvátország lesz az ellenfél.