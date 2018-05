Focival melegít az éremszerzésre az Európa-bajnok magyar női pólókapus

Megkezdte a felkészülést a júliusi, barcelonai Európa-bajnokságra a címvédő magyar női vízilabda-válogatott. Bíró Attila szövetségi kapitány a keret hétfői edzésén azt mondta, egyértelműen az éremszerzés a célja a csapattal.

A margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában megtartott tréning után a válogatott egyik oszlopos tagjának számító kapust, Gangl Edinát kérdeztük a felkészülésről. "Egy picit ki akartam mozdulni Budapestről, a párom is dolgozott, ezért a helyszínen néztem meg a Videoton-Haladás focimeccset vasárnap. Úgy gondoltuk, hogy egy utolsó közös programmal megkoronázhatjuk a szünet végét a párommal, Molnár Mátyással. Nem láttam még bajnokavatást labdarúgásban, most ezt is átélhettem, gratulálok a Vidinek!"

A sportoló és tévés kedvese számára nehéz lesz a válogatott szezon, hiszen munkájuk miatt mindketten elfoglaltak lesznek. Mindig nagyon nehéz a szezon, de igyekszünk jól kezelni, és próbálunk minőségi időt együtt tölteni. Tökéletesen ismerjük egymás munkáját, és tudjuk tolerálni a helyzetet."

Gangl Edina azt mondta, a foci vb-t is nézni fogja. "Szeretem a focit, nézni fogom a világbajnokságot, a portugáloknak szurkolok már évek óta. Igaz, az Eb-n természetesen a magyarok sikeréért izgultam, de miután kiestünk, örültem, hogy megnyerték a portugálok."

A júliusi, barcelonai Eb előtti hathetes felkészülés első napján az Origónak arról is beszélt, egyáltalán nem érzi tehernek, hogy mostanra a csapat egyik rangidős tagjává vált. " Kihívásnak élek meg minden meccset, nem nyom a teher. Szívesen veszem, mert akkor szeretek védeni, és akkor tudok igazán jól védeni, ha nagy a tét."

Bíró Attila szövetségi kapitány együttese két éve a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmes lett, most éremszerzési célokkal utaznak Barcelonába. Akkor mentálisan sokkal rosszabb állapotban lévő társaságot vettem át, most viszont sokkal összeszokatlanabb a csapat, hiszen az Európa-bajnoki mezőnyben az elmúlt időszakban talán nálunk cserélődött ki a legtöbb játékos. Talán ezért lesz egy fokkal nehezebb dolgunk Barcelonában, ezzel együtt én bízom benne, hogy ott leszünk az érmekért folyó csatában. Meg akarok találni egy olyan magot, amellyel jövőre a két olimpiai kvalifikációs eseményen (világliga, világbajnokság) fel tudjuk majd venni a versenyt" - mondta az MTI-nek a kapitány.

A magyar női vízilabda-válogatott június 27-29-e között a hazai Vodafone Kupán szerepel az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán válogatottjával, majd július 4-6-ig Rotterdamban játszik Hollandiával, Olaszországgal és ismét az Egyesült Államokkal. A július 14-e és 28-a között zajló barcelonai Európa-bajnokságon a mieink a spanyolokkal, az oroszokkal, a szerbekkel, a törökökkel és a németekkel egy csoportban kezdenek.

A női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki kerete:



Kapusok:

Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC), Tóth Eszter (BVSC)

Mezőnyjátékosok:

Antal Dóra (Berkeley), Csabai Dóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Illés Anna (Berkeley), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros)