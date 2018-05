Neve még nincs a birkózó-vb új kabalaállatának

Az októberi birkózó-világbajnokság logóját a Lánchíd oroszlánjai vigyázzák, ezek fogják közre a Budapest 2018 feliratot. Ezt még nem tehették meg, amikor 1849. január 1-jén Bónis Sámuel országbiztos lovas kocsijával elsőként haladt át az akkor még nem teljesen kész hídon, rakománya pedig a Szent Korona volt. A Duna két partján a hídfőknél pózoló kővadak csak több mint három esztendővel a hivatalos átadás után, 1852-ben kerültek a helyükre.

Budapest világszerte ismert jelképéhez, az idelátogató turisták által csodálattal bámult hídhoz rengeteg anekdota kötődik. Az egyik legismertebb, miszerint az alkotó, a lőcsei származású Marschalkó János nagy igyekezetében megfeledkezett arról, hogy az oroszlánoknak nyelvet is faragjon, s szégyenében a hídról a Dunába ugrott, halálát lelte a folyóban. Valójában ez nem történt meg, sőt, bírálóinak ekképpen üzent: „Úgy legyen nyelve a ti feleségeiteknek, mint az én oroszlánjaimnak, s akkor jaj nektek!" Mert hiszen a Marschalkó-oroszlánoknak van nyelvük, csupán a járda szintjéről ez nem látszik.

A birkózó-vb logóját is vigyázó vadak mellett a viadal kabalaállata is egy erőt sugárzó, ám mégis kedves, vendégszerető oroszlán, s ha nem is látszik, az éles fogak mellett nyelve is van. Neve viszont még nincs, mostantól a vb Facebook-oldalán nyilvános pályázatot hirdet meg a világbajnokság szervezőbizottsága, akinek ötlete van, akár a birkózó oroszlán névadója is lehet. A pályázatra beérkező nevek közül a bíráló bizottság választja ki a végső győztest, a legjobb jutalma a „keresztapaságon" kívül egy válogatott melegítő, s a világbajnokságra szóló jegyek is gazdára találnak.

A mindhárom szakág, a kötöttfogás, a szabadfogás, valamint a női birkózás legjobbjait felvonultató budapesti világbajnokságot 2018. október 20-28. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezik.