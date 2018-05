A magyar női röpiválogatott a megerősített francia csapatot is lemosta

A magyar női röplabda-válogatott sima, 3-0-s győzelmet aratott Franciaországban a házigazdák csapata ellen az Arany Európa-liga negyedik fordulójában, így jobb szettarányának köszönhetően vezeti a B csoportot. Pedig a franciák a meccs előtt megerősítették a keretüket, de ez csak annyira volt elég, hogy a mérkőzés szorosabb volt, mint az, amit a két együttes az első fordulóban Budapesten vívott.

A franciaországi Nancyban folytatta az Arany Európa-ligát a magyar női röplabda-válogatott, amely három fordulót követően két győzelemmel és egy vereséggel állt. Az első két mérkőzésen Franciaország, majd Horvátország ellen is nyert Jan De Brandt együttese, majd egy hárommeccses idegenbeli túrára indult, melynek első állomásán 3-1-re kikapott Finnországban, így holtversenyben első helyen állt a B csoportban. A sorozat négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában rendezik, így Magyarország csapata alanyi jogon résztvevő, de ezzel együtt is minden mérkőzését szeretné megnyerni a válogatott. Persze azt is szem előtt kell tartani, hogy az első számú cél a június 14-15-i Final Four, oda kell csúcsformában érkezni.

A franciák három idegenbeli zakóval kezdték az Európa-ligát, így az ellenünk vívott hazai összecsapással nyitották meg a hárommeccses hazai szériájukat. Ennek is köszönhetően valamelyest felturbózták a keretüket, öt új játékost is behívtak, akik a magyarok ellen debütáltak a sorozatban, szerették volna kiszolgálni a hazai közönséget. Ráadásul számukra nem ér véget a nyár az Európa-ligával, ugyanis a Mediterrán-ligában is érdekeltek, valamint fontos Európa-bajnoki selejtezők is várnak rájuk.

Nagyjából 1000 néző gyűlt össze a Parc des Sports des Nations Vandoeuvre-Les-Nancy elnevezésű csarnokban, ahol a magyar válogatott szerezte az első pontot Pekárik Eszter révén, majd a békéscsabai center a hálóba nyitott. Szinte felváltva szerezték a pontokat a felek, kettőnél nagyobb különbséget egyik csapat sem tudott kiépíteni. Mindkét oldalon sok volt a hiba mind támadásban, mind védekezésben, igencsak töredezett volt a játék, hiányoztak a szép akciók és csak elvétve láthattunk nagy mentéseket. 16-15-nél először vették át a vezetést a hazaiak egy vitatható hálóérintés miatt, de a kezdőbe bekerülő Dékány Bernadett rögtön egyenlített.

Szakmáry Gréta elemi erejű bombájával 19-18-nál ismét nálunk volt az előny, és ezek bizony a Schwerin ütőjének a percei voltak, elléptünk 22-19-re, viszont innentől zsinórban 4 pontot szereztek a hazaiak, Jan De Brandt pedig időt kért. Szerencsénkre a nyitást azonnal elrontották a franciák, majd Pintér Andrea pazar blokkjával a szettlabda is megvolt, amit Dékány annak rendje és módja szerint be is ütött. 1-0 ide!

A második játszma is szorosan indult, egészen 3-3-ig, amikor sorozatban négy pontot szereztünk, a hazaiak vezetőedzője, Félix André gyorsan időt is kért. Sokat ez sem segített rajtuk, Dékány, Szakmáry és Szedmák Réka folyamatosan nyomás alatt tartotta a védelmüket, miközben a miénk kezdett összeállni.10-7 után a meccs addigi legjobb labdamenetét Dékány ütésével sikerült hozni, az ilyen mozzanatok arra is jók voltak, hogy a közönséget csendben tartsa a magyar válogatott. A 3-4 pontos előnyünk állandosult a szett közepe felé.

Nem törtek meg azonban a franciák, feljöttek egy pontra, ekkor már pályán voltak náluk a visszatérők is. Ennél közelebb viszont nem engedtük őket, működött a centerjáték és a blokkok is jöttek. 23-18-nál Szedmák Réka leütésével meglett a szettlabda, majd egy francia rontással a játszma is, azaz 2-0-ra vezettünk összesítésben.

A harmadik felvonásra is lendületben maradt a magyar csapat, 3-0-s sorozattal indított, Jan De Brandt pedig elkezdett rotálni, pályára került Villám Lilla és Lékó Lilla is. A franciák 7-7-nél beérték a magyarokat, innentől felváltva születtek a pontok, 13-12-nél pedig a vezetést is átvették. Ez azonban kérészéletű fellángolás volt a hazaiaktól, 16-14-nél már kettővel mentünk és innentől folyamatosan növeltük az előnyünket. 24-18-nál az első meccslabdát még hárították a hazaiak, de egy rossz nyitás után 25-19-re meglett a harmadik szett, és ezzel a mérkőzés is!

Ez pedig azt jelenti, hogy négy forduló után jobb szettarányának köszönhetően a női röpiválogatott vezeti az Arany Európa-liga B csoportját.

Végeredmény, női röplabda Arany Európa-liga, B csoport:

Franciaország – Magyarország 0:3 (23, 18, 19)

Jan De Brandt rendkívül boldogan nyilatkozott a könnyed győzelem után:

Nagyon örülök, hogy nyertünk, és annak is, hogy olyanokkal sikerült ezt kiharcolni, akik eddig kevesebbet játszottak. Igazi önbizalomnövelő siker, habár az elején döcögősen kezdtünk, sokat hibáztunk, de szerencsére ők is. Aztán ahogy feljavultunk, tudtuk, hogy úgy is legyőzhetjük őket, hogy pályán voltak a legjobbjaik. A harmadik szettben, Lékó Lilla és Villám Lilla is kitűnően szállt be, felvették a ritmust, minden összeállt.

A sorozatban először kezdő és kiválóan játszó Dékány Bernadett nehéz meccsre számított:

"Nagyon örülök a 3-0-nak, nehéz meccset vártunk, nem számítottunk arra, hogy könnyű lesz, ugyanis a franciáknál sok változás történt a hazai meccs óta, megerősített kerettel érkeztek. Nehezen indultunk, sokat hibáztunk, de ahogy ritmusba jöttünk, sokkal jobban játszottunk és a kapitány is számíthatott az összes játékosra."

A rovábbi program:

június 2., 17.00: Horvátország–Magyarország, Split

június 6., 18.30: Magyarország–Finnország, Érd Aréna

június 14-15.: Final Four, Papp László Budapest Sportaréna