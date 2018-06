A röpis lányok az életükért küzdő horvátok ellen zárják az európai túrát

A magyar női röplabda-válogatott kilenc nappal ezelőtt kelt útra, hogy az Arany Európa-liga keretein belül megvívjon három idegenbeli mérkőzést. Körülbelül 6000 kilométer és három ország érintése után jöhet az utolsó meccs Splitben Horvátország ellen, ahol már a csapatkapitány, Tálas Zsuzsanna is csatlakozott a többiekhez. A hazaiak számára egy vereség végzetes lehet.

Jan De Brandt lányai egy héttel ezelőtt 3-1-re kikaptak a finnországi Tamperében, de szerdán ezt egy 3-0-s sikerrel feledtették Nancy-ban a házigazda franciák kárára. A válogatott így négy mérkőzés után három győzelemmel és egy vereséggel áll, szombat délután 17.00-kor pedig Splitben zárja le hosszú túráját.

A horvátokat Budapesten legyőztük 3-1-re, azóta Finnországban ők is kikaptak, így 2-2-es mérleggel állnak.

Az Arany Európa-ligában 12 ország szerepel, amelyek három darab négycsapatos csoportra vannak osztva. Az egyes országok csak csoporton belül játszanak egymással, a végén pedig a legjobb négy bekerül a Final Fourba. Illetve a legjobb három, valamint mi, ugyanis a négyes döntőt a Papp László Budapest Sportarénában rendezik június 14-15-én. Rajtunk kívül a C csoportban az eddig maximális 12 pontot bezsebelő Csehország tűnik biztos résztvevőnek, a másik két hely még teljesen szabad. Az 5. forduló után persze már jócskán szűkül a kör, például a horvátok is elveszíthetik minden esélyüket, amennyiben nem tudják legyőzni a magyar lányokat.

Csütörtök este Splitben csatlakozott a válogatotthoz a csapatkapitány, Tálas Zsuzsanna is. A Krakkóban légióskodó feladó még az Európa-liga első fordulójában, a Franciaország elleni mérkőzés előtti bemelegítésen szenvedett bokasérülést, azóta pedig nem is lépett pályára. Vele együtt két stábtag is érkezett, tehát a csapat teljesnek mondható és így készül Horvátország ellen.

Tálas egyébként elmondta, ugyan csak egy hetet töltött a lányoktól külön, de ez az időszak jóval hosszabbnak tűnt, annyira hiányoztak neki a többiek és alig várta, hogy újra köztük lehessen.

A mérkőzésnek a Gripe Arena ad otthont, amely Split legnagyobb sportcsarnoka, három pálya is található a létesítményben, a lányok a középső, 3500 fő befogadására alkalmas részen fognak játszani. Szerencsére a körülmények is sokkal jobbak, mint az előző állomáson, ami a túra végéhez közelítve, egyre nagyobb fáradtság mellett egyáltalán nem elhanyagolható tényező.

Egyébként a horvátok is aznap érkeztek meg, mint a magyarok, csak éppen Finnországból, ők sem lesznek sokkal frissebbek a meccsen, így talán a jobb fizikális állapot dönthet. Odahaza a negyedik szettben felőröltük őket, akkor mi bírtuk jobban a tempót. Ha ez a mérkőzés csak színvonalában is megközelíti a budapesti összecsapást, már elégedettek lehetünk, egy magyar siker pedig hab lenne a tortán. A lányok az elmúlt négy meccsen rengetegszer bizonyították, hogy óriási küzdők, és a szívük is tudja őket húzni, ezt szombaton 17.00-tól ismét megmutathatják, és győzelemmel zárhatják ezt a hosszú, 11 napos európai kirándulást.