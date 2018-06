Tiranában szerezné meg első pontjait a férfi röplabda-válogatott

A magyar férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-liga csoportkörének ötödik játéknapján Tiranában vendégszerepel, szombaton este 19.00 órától csap össze az albán csapattal. Bogdan Tanase szövetségi kapitány alakulata Budapesten bár 3-1-re kikapott, szoros szetteket játszott az albánokkal, így okkal bizakodhat, hogy megszerzi első pontját, pontjait.

Azt már a sorozat elején is hangoztatták a válogatott háza táján, hogy az újjáalakuló együttesnek időre és türelemre lesz szüksége, hogy eredményt érjen el. Bár a pontszerzés és a győzelem egyelőre várat magára, a csapat meccsről-meccsre jobban játszik és a fiatalok is kezdik felvenni a felnőtt játék ritmusát.

„Már Fehéroroszországban is voltak jó dolgok, és jelek, amik azt mutatták, hogy sokat fejlődött a csapat és kezdik megérteni a játékosok, hogy mit kérünk tőlük. Taktikailag viszont sajnos továbbra sem tartunk be mindent a pályán, ami megnehezíti a dolgot, ezen kell leginkább változtatni és akkor szép lassan jönnek majd a sikerek is." Mondta az Origo kérdésére a válogatott másodedzője, Dávid Zoltán.

A siker akár már Albánia ellen összejöhet, ehhez viszont nem elég fizikálisan nagyot teljesíteni, Dávid szerint mentálisan is topformára lesz szükség.

„Optimista vagyok, de pár nap alatt nem lehet csodát tenni. Elsősorban a srácoknak kell hinni saját magukban és a győzelemben, akkor fordulhat meg valami. Amíg viszont nem hisszük el, hogy képesek vagyunk nyerni, addig csak saját magunk árnyékai leszünk."

Krupánszki Olivér, a Kecskemét szélsője is bizakodva tekint a szombat esti találkozóra.

„A horvát és a fehérorosz csapat egyelőre más játéktudást képvisel tőlünk, az albánok viszont hasonló szinten vannak velünk, így lehet esélyünk a győzelemre. Budapesten sajnos csak egy szettet sikerült nyerni ellenük, remélem, Tiranában visszavágunk."

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 22 éves játékos szerint mi lehet a siker kulcsa.

„Elsősorban a nyitás-fogadásnak kell stabilnak lennie, illetve hogy a nyitásaink végig támadó jellegűek legyenek. A szettek elején mindig nagyon jó a szervajátékunk, utána viszont többször visszaesett. És persze a befejezéseknél is hatékonynak kell lennünk. Ha ezeket sikerül tartani, akkor meglehet a bravúr és az első győzelem."