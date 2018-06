Ötszettes thrillerrel zárult Splitben a női röpisek maratoni túrája

A magyar női röplabda-válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Horvátországban az Arany Európa-liga ötödik fordulójában. A hazai együttes 2-1-re is vezetett már, de egy elsöprő negyedik szettel sikerült egyenlíteni, az ötödikben viszont kijött a lányokon az a fáradtság, ami a tíz napja tartó, mintegy 6000 kilométeres túra és az elmúlt két meccs eredménye. A világ persze nem dőlt össze, egy pont így is megvan, szerdán pedig a csoportelsőségért játszhat a válogatott Finnország ellen, ezúttal már otthon, Érden.

Ötödik mérkőzését vívta a magyar női röplabda-válogatott az Arany Európa-liga sorozatban, zsinórban a harmadikat idegenben. Jan De Brandt szövetségi kapitány és csapata tíz napja úton van, először egy héttel ezelőtt Tamperében játszott Finnország ellen, ahol 3-1-es vereséget szenvedett, majd szerdán a franciaországi Nancy-ban 3-0-ra győzött a házigazdák ellen.

Négy forduló után 3-1-es mérleggel vezette csoportját a válogatott, amely rendezőként biztos résztvevője a június14-15-i Final Fournak, aminek a Papp László Budapest Sportaréna ad majd otthont. Ellenfelünk, a horvát válogatott 2-2-es mérleggel állt a mérkőzés előtt, egy vereség esetén biztosan lemondhatott a négyes döntőről.

A magyar csapathoz Splitben csatlakozott a csapatkapitány, Tálas Zsuzsanna is. A feladónak még az első fordulóban, a Franciaország elleni találkozó előtti bemelegítéskor sérült meg a bokája, azóta pedig nem léphetett pályára. Jan De Brandt egyébként óvatosságból erre az összecsapásra sem nevezte a Krakkó légiósát, mint elmondta, egy ilyen mérkőzésen nincs értelme kockáztatni, a lényeg, hogy a Final Fourra rendben legyen az a jobb boka.

A belga szakember ismét új kezdőcsapatot próbált ki, hiszen már korábban is leszögezte, szeretne mindenkinek megfelelő mennyiségű játékidőt biztosítani.

Sándor Renáta bombáival indult a mérkőzés, amelyet nem túl sok néző tekintett meg a helyszínen. 3-0-s magyar vezetés után született meg az első horvát pont, de a folytatásban sem akadt sok örömük a hazaiaknak. Látványosan akadozott a gépezetük, egymás után jöttek tőlük a hibák, 8-3-as magyar vezetésnél Igor Lovrinovnak muszáj volt időt kérnie. Ez sem hozta meg náluk a kívánt változást, mi pedig fantasztikusan védekeztünk, a falban Pintér Andrea és Nagy Eszter szórta a blokkokat, de Bleicher Rékának és Szűcs Kingának is voltak szép mentései. A szett felénél tért magához a horvát válogatott és három pontra zárkózott, majd a magyar időkérés után még kettőt szerzett a hazai együttes. Ez persze nem törte meg a magyar lányokat, mielőtt nagyobb baj lett volna, gyorsan szereztek egymás után három pontot. Amikor forrósodni kezdett a helyzet, mindig volt valaki, aki lehűtötte a kedélyeket. Jan De Brandt folyamatos cserékkel tartotta frissen a csapatot. 21-18-as magyar vezetésnél aztán megállt az élet, mert egy magyar cserét rosszul adminisztrált a zsűri, és emiatt mintegy 15 percet állt a játék. Ez az intermezzo szerencsére nem zökkentette ki a magyar csapatot, amely 24-21-nél szettlabdához jutott, de az első kettőt hárította a hazai csapat. Jan De Brandt ekkor időt kért, ami kizökkentette őket, és egy rossz horvát nyitással meg is lett az első szett!

A második játszma jóval szorosabban kezdődött, 2-1-nél egy maratoni labdamenetet sikerült megnyerni egy horvát hálóérintés után. Majd Villám Lilla percei következtek, a Nyíregyháza játékosa futószalagon gyártotta a pontokat. Persze a horvátok sem adták meg magukat, 7-6-ra fordítottak, de Sándor rögtön egalizált. Egyik válogatott sem tudott 1-2 pontnál nagyobb különbséget kialakítani. 14-14 után egy elképesztő labdamenet végén Pintér sáncolta a hazaiak legjobbját, Samanta Fabrist, de 16-16-nál visszakapta, Jan De Brandt pedig időt kért. Most azonban nem estek ki a horvátok a ritmusból, 20-17-nél a legnagyobb előnyüknek örülhettek. Annak már kevésbé, hogy ezt pillanatok alatt eltüntettük, de 24-22-nél mégis a játszmáért szerválhattak. A második labdát pedig ki is használták, így 25-23-ra megnyerték a második szettet és egyenlítettek a hazaiak.

A harmadik felvonásban is fej-fej mellett haladtak a csapatok már az elejétől fogva, igaz, a hazaiak 1-2 ponttal mindig előrébb jártak. Több ki nem kényszerített hibánk volt ekkor, mint a horvátoknak, valamint Fabris is elemében volt, el is léptek 16-13-ra, amikor jött a magyar időkérés. Erre azonban három horvát pont volt a válasz, ekkora hátrányban még nem voltunk a meccsen. A különbség pedig egyre csak nőtt, nekik minden bejött, nekünk pedig semmi, zsinórban kilenc (!) kapott pont után sikerült egyet nekünk is szerezni. Ez azonban túl későn, túl nagy hátránynál jött, az a rövidzárlat sokba került, így végül 10 ponttal, 25-15-re hozták a harmadik játszmát.

A negyedik szettet ellentmondást nem tűrően, 6-1-gyel kezdtük, és pár megingáson kívül sikeresen tartottuk ezt az előnyünket, majd még növeltük is azt. Gyakorlatilag egy csapat volt a pályán, már 20-11-re is vezettünk, a hazaiaknak csak szépségtapaszok jutottak. Sándor, Szűcs, Pintér, Bleicher, Szedmák és liberóként Lékó is óriásit játszott ekkor, 24-14-nál szinte végtelen sok játszmalabdához jutottunk, és az is belefért, hogy csak a hatodikat használtuk ki. Jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett!

Ami sajnos zsinórban hét horvát ponttal indult, úgy tűnt, elfáradtak a magyar lányok, majd 10-2-re is elment a hazai csapat. Ekkor viszont sikerült zsinórban három ponttal közelebb zárkózni, 10-5-re jöttünk fel. Samanta Fabris azonban nem kegyelmezett, óriási bombákkal szomorította a magyarokat, 14-9-nél pedig meccslabdához jutott Horvátország, amelyet egy rossz magyar nyitással értékesített is.Szomorkodásra azonban semmi ok, egy pontot így is sikerült szerezni a maratoni túra végén, szerdán pedig Finnország ellen a csoportelsőségért játszhat Érden a válogatott.

Végeredmény, női röplabda Arany Európa-liga, B csoport:

Horvátország – Magyarország 3:2 (-23, 23, 15, -19, 9)



Jan De Brandt szövetségi kapitány a mérkőzés után a teljes túrát is értékelte:

"Az eredmény nem meglepő, sok cserével játszottunk a fáradtság és a játékidő egységes elosztása miatt. Azonban jó meccset játszottunk, az első és a negyedik szett kiválóan sikerült, ültek a szerváink, valamint a másodikban is volt esélyünk, hogy behúzzuk, úgyhogy három jó játszmát láttam a lányoktól. Fabrisra ma nem volt ellenszerünk, egy fantasztikus játékosról van szó, akinek ma jó napja is volt. Kezd körvonalazódni, kikre lehet számítani a továbbiakban, de a hiányosságaink is, mint például a második vonal, ahonnan egyelőre nem tudunk támadni, ezen mindenképp javítani kell."