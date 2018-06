Ez férfimunka volt: maratoni csatában nyert a röplabda-válogatott

A magyar férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-liga csoportkörének ötödik játéknapján Tiranában lépett pályára Albánia ellen. Bogdan Tanase szövetségi kapitány játékosai az eddigi legjobb teljesítményükkel rukkoltak elő és egy elképesztően izgalmas mérkőzésen végül 3-2-re győztek, megszerezve ezzel első győzelmüket a sorozatban.

Nagyszerűen kezdték a mérkőzést a mieink, hiszen bár a találkozó első pontját a hazaiak szerezték, szerencsére a következő kettő a miénk lett, sőt, a remek befejezéseknek köszönhetően 6-2-re megléptünk. Az albánok azonnal ki is kérték első idejüket, amely után 6-4-re felzárkóztak, de két pontnál közelebb nem engedtük őket, egészen a szett közepéig. 12-12-nél sajnos egyenlítettek, ráadásul, a vezetést is átvették, ami érezhetően megzavarta a pályán lévőket, Bogdan Tanase szövetségi kapitány 18-15-nél magához is hívta a játékosokat. Hatottak az intelmek, hiszen sorozatban három pontot szerezve újra egyenlő volt az állás, a fordítás viszont nem akart összejönni. A játszma hajrája rendkívül kiélezettre sikerült, fej-fej mellett haladtak a csaptok, 23-23-tól egészen 26-26-ig felváltva jöttek a pontok, utána viszont Kaszap Tamás két remek adogatásával végül miénk lett az első játékrész.

A második szettet is jól indítottuk, 4-2-re, majd 6-3-ra is vezettünk, utána viszont az albánok percei következtek és egyenlítettek. Ezen a napon azonban mintha vért ittak volna a fiúk és nagyszerűen reagáltak a nehéz szituációkra is: 11-7-nél négygólos előnyre tettek szert, amit az albán szakmai stáb újabb ideges időkérése követett. Ezúttal a hazai játékosok is megfogadták az intelmeket, hiszen 13-13-nál utolérték a magyar csapatot és 16-15-nél először a játszmában előnybe kerültek, de megint tudtunk váltani és mi jutottunk el 20 pontig először, akkor, amikor az albánok csak 17-nél jártak. Szerencsére az első játszmához hasonló izgalmak a hajárban ezúttal elmaradtak, nagyszerűen, végig koncentráltan játszva 25-19-es különbséggel lett a miénk a második szett.

A harmadik játszmára elővették a vésztartalékokat az albánok és a szett elején 8-3-ra elléptek, így ezúttal Bogdan Tanse részéről volt indokolt az időkérés. Sajnos hazai szempontból ennek ellenére a blokkokról és a hálóról is rendre szerencsésen pattantak a labdák. Szó sem volt azonban arról, hogy feladtuk volna, de három pontnál közelebb nem tudtunk zárkózni. Egészen Bózoki Bence nyitásáig, aki nagyszerű szervájával 13-11-re módosított az állást. Ekkor érezhetően lendületbe jöttünk, Albánia időkéréssel próbált kizökkenteni minket a ritmusból, de nem sikerült és 13-13-nál utolértük a házigazdát, 16-15-nél pedig már nálunk volt az előny. A meccsben maradásért küzdő albánok mindent egy lapra feltéve kockáztattak, taktikájuk pedig eredményesnek bizonyult, mert 19-17-re fordítottak és innen már nem engedték ki a játszmát a kezükből, 25-21-el összesítésben 2-1-re szépítettek.

A negyedik szettet is az albánok kezdték jobban, de szerencsére ezúttal nem engedtük el őket nagyon, 4-1-ről jöttünk fel 4-4-re, onnantól pedig újra felváltva jöttek a pontok, a játszma közepénél, 12-12-nél is megjósolhatatlan volt, ki örülhet majd a végén. A meccs jelenete egyébként éppen ekkor történt, Deák Márk liberóként óriásit mentett egy horvát lecsapás után, labdája pedig behullott az ellenfél térfelén, így szabályos pontot ért el. A kiélezett csata azonban tovább folytatódott, 17-17-nél is egyenlő volt az állás, utána viszont két ponttal megléptek a hazaiak, jött is a magyar időkérés és a menetrendszerű egyenlítés: 19-19, majd 21-21, ekkor a hazai kispad kért időt. Sajnos náluk is bevált, 23-21-nél közel kerültek a szett megnyeréséhez és az egyenlítéshez, ám sorozatban háromszor voltunk eredményesek, így mérkőzéslabdához jutottunk, amely viszont kimaradt. Ez sajnos megbosszulta magát, 29-27-el ugyanis egy maratoni csata után egyenlítettek az albánok.

A döntő szett eleje a miénk volt, kétpontos előnyre tettünk szert, amelyet folyamatosan tudtunk is tartani, 8-6-nál történt a térfélcsere. A fordulásból a vendéglátók jöttek ki jobban, azonnal egyenlítettek, utána viszont újabb két magyar pont következett és máris visszaállt a különbség, sőt, Blázsovics Péter lecsapása után először a játszma folyamán három volt a különbség. A lendület kitartott, 15-9-el miénk lett a játszma, így 3-2-vel a mérkőzés is.

A válogatott Érden zárja az Ezüst Európa-ligát, június 6-án szerdán Fehéroroszország lesz az ellenfél.