Ötmeccses drámává duzzad az Alba Fehérvár és a Falco kosárcsatája

A kosárlabda férfi NB1 elődöntőjének legsimább meccsét hozta az Alba Fehérvár - Falco KC Szombathely csata negyedik mérkőzése, amelyen vereség esetén a címvédő hazaiak búcsúztak volna a bajnokságtól. Dzunics Braniszlav együttese azonban az első perctől kezdve félelmetes tempójú kosárlabdát játszott, nem ismert elveszett labdát, hatalmas fordulatszámon pörgött, ami már a félidőben 30 pontos előnyt eredményezett. A vége nem is lehetett más, csak kiütés, így az Alba egyenlített a párharcban, és utazhat csütörtökön Szombathelyre, ahol a mindent eldöntő ötödik meccs győztese találkozik majd a Szolnokkal a bajnoki fináléban.

Az életben maradás volt a tét a címvédő hazai Alba Fehérvár számára, hiszen a vendég Falco KC 2-1-re vezetett összesítésben a három győzelemig tartó elődöntőben. A másik ágon az alap- és középszakasz-győztes Szolnok 3-0-val kisöpörte a Körmendet, így egy esetleges szombathelyi győzelemmel már kedden kialakulhatott volna a döntő párosítása.

A két együttesnek az idei szezonban ez már összesen a nyolcadik találkozója, a rájátszásban pedig értelemszerűen a negyedik. A párharc eddig elképesztően szorosan alakult, az első mérkőzésen kettő ponttal győzött otthon a Falco, a másodikon néggyel az Alba, a harmadikon szintén néggyel a Falco, azaz mindegyik ütközetet a hazai együttes nyerte. Legutóbb a Fehérvár közel állt a bravúrhoz, hogy a félelmetes szombathelyi csarnokból elhozza a győzelmet, de a negyedik negyedben csúnyán szétesett a címvédő, így Keller Ákosék végül vesztesen távoztak.

Természetesen teljesen megtelt az Alba Regia Sportcsarnok, Szombathelyről is elkísérte a Falcót a keménymag, elképesztő hangulatot varázsolt a két tábor, ez persze dukál egy ilyen fotons rájátszás csatához

A Falco és a magyar válogatott irányítója, Darrin Govens szerezte a meccs első kosarát egy akrobatikus ziccerrel, de a hazaiak csapatkapitánya, Lóránt Péter azonnal egyenlített a palánk alól. Alandise Harris révén az Alba dobta a meccs első tripláját, amivel már 7-2-re vezetett a bajnok, Lóránt visszapöcizett labdája után pedig már 10-2 volt az állás. A Falco Milos Boriszov hármasával, majd duplájával zárkózott, aztán Perl Zoltán értékesített két büntetőt. Persze az Alba sem állt le, Harris egy lerohanás után már a hatodik pontját szerezte, majd Lóránt izmozása és Kovács Ákos trojkája után már kilenc volt közte (21-12). Jóval magasabb fordulatszámon pörgött a székesfehérvári csapat, a Falco egyik oldalon sem talált fogást a címvédőn, támadásban pedig többnyire csak a büntetővonalról volt eredményes, de onnan is pocsék százalékkal. 29-15-re vezetett az Alba Fehérvár az első játékrész után, azaz tetemes hátrány szedett össze a Falco, igaz, ugyanez történt a harmadik meccsen is, akkor Perlék tudtak fordítani.

Most viszont Székesfehérváron kellett végrehajtani ezt a bravúrt, ráadásul a második negyed sem indult jól a vendégek számára, Chris Horton ugyanis egy 2+1-es akcióval 15-re növelte az Alba előnyét. Julian Norfleet hárompontosa falat kenyérként kellett a Falcónak, de még mielőtt lendületbe jöhetett volna a vendégcsapat, Govens kihagyott egy üres ziccert. Lóránt közben a túloldalon megállás nélkül termelte a pontokat, közvetlen közelről és a triplavonalon túlról is eredményes volt, 14 perc játék után 13 pontnál járt az erőcsatár, csapata pedig 40-26-ra vezetett. A Falco kulcsemberei viszont nem villogtak, Govens és Perl összesen 10 ponttal és 4 személyi hibával álltak ekkor. Harris triplája is beesett a sarokból, majd a magyar bajnokság legjobb nevét viselő kosarasa, Sir'Dominic Pointer is hozzátett hármat, így már 19 volt közte. Sőt, Kasey Hill is bepörkölt egy távolit, 51-29-nél a vendégek mesterének, Szrecsko Szekulovicsnak muszáj volt időt kérnie. A játék képe azonban nem változott, szinte minden Alba-támadás pontokkal ért véget, míg a Falco vagy eladta a labdát, vagy 1-2 passz után tempóból dobott mellé. Hill továbbra is tarthatatlannak bizonyult, futószalagon jöttek tőle a hárompontosot, félidőben 18 pontnál járt.

Az Alba pedig 30 pontosra tornázta az előnyét, nem volt egy súlycsoportban a két együttes, 63-33-mal fordultak a felek. Lepattanózásban óriási volt a különbség, 28-9-re vezetett ebben a kategóriában az Alba, miközben közel 80%-kal dobott kintről, ami már-már értelmezhetetlenül magas szám. Ráadásul a vendégek helyzetét Govens kiválása sem segítette, aki a hírek szerint ujjtörést szenvedett.

Harris a második félidőben ott folytatta, ahol a csapat abbahagyta, bevágott a sarokból egy hármast, de Perl azonnal válaszolt. Ez a negyed már jóval szorosabban alakult és már nem volt kivégzés jellege, de az Alba egy percig sem hagyott reményt a Falcónak, főleg akkora zsákolásokkal, mint amekkorát Alandise Harris bemutatott. A hazaiak kettes számú kosarasa nem tudott hibázni ebben a negyedben, 24 pontjával már ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa. Az Alba örömjátékkal szórakoztatta a szurkolókat, Pointer, Harris és Horton is bemutatott 1-1 palánkrengető zsákolást.

A negyedik negyedben tovább növelte előnyét a címvédő, pedig Dzunics Braniszlav pihentette a kezdőit. Hét és fél perccel a vége előtt Trevis Simpson kosarával elérte a 100 pontot az Alba és magabiztosan tartotta a harmincpontos különbséget, miközben a Falcóban is lehetőséget kaptak a fiatalok. A kérdés ekkor már csak a különbség volt, amely végül 31 pontnál állt meg, ugyanis 112-81-re győzött az Alba Fehérvár az elődöntő negyedik mérkőzésén, így utazhat Szombathelyre, ahol a csütörtöki mérkőzés győztese bejut a bajnoki döntőbe.

Végeredmény, kosárlabda NB I, elődöntő, 4. meccs:

Alba Fehérvár - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 112-81 (29-15, 34-18, 27-27, 22-21)

A három győzelemig tartó párharc állása: 2-2. A minden eldöntő ötödik mérkőzést Szombathelyen rendezik csütörtökön este 20.30-kor.

Gratulálok az Albának, megérdemeltek nyertek, a játék minden elemében felülkerekedtek rajtunk. A védekezésünk gyenge volt, ezt a 112 kapott pont is mutatja. A rájátszásban mindegy, hogy valaki egy ponttal, vagy harminccal kap ki, a lényeg, hogy 2-2 az állás és csütörtökön hazai pályán játszunk, ahol mindenki szívét-lelkét ki fogja tenni. Köszönjük a szurkolóknak, hogy elkísértek minket ide is. - mondta a mérkőzés után a Falco csapatkapitánya, a sérülés miatt hiányzó Váradi Benedek, aki hozzátette, mindenképp játszani fog a mindent eldöntő mérkőzésen.

A vendégek vezetőedzője, Szrecsko Szekulovics szerint sincs idő a búslakodásra:

"Nem volt meg a ritmusunk, az Alba pedig dominált, főleg a lepattanók terén. A második félidőben sikerült kozmetikázni az eredményen, de az már nem számított. Nincs mit tenni, megyünk tovább, hazai pályán vívunk egy ki-ki meccset, igaz, valószínűleg Govens nélkül."

A remekül játszó Kasey Hill a védekezést emelte ki:

"Jól kezdtünk, főleg védekezésben, aminek köszönhetően sok könnyű kosarat tudtunk szerezni leindításokból. Jól járattuk a labdát, bíztunk egymásban, így sikerült tiszta dobóhelyzeteket kialakítani. Tudtuk, hogy muszáj nyernünk, hazai pályán pedig kötelező volt, csak ez számított."

A hazaiak mestere, Dzunics Braniszlav fejben már Szombathelyen jár:

"Örülök, hogy nyertünk és kiharcoltuk az ötödik meccset. A második félidőben már csak élveztük a játékot, nyugodtabbak voltunk, viszont a legfontosabb, hogy ez a nyugalom ne ártson meg csütörtökön, Szombathelyen."