Fehéroroszország Érden is le tudta győzni a magyar férfi röpiválogatottat

A magyar férfi röplabda-válogatott 3-0-s vereséget szenvedett Érden Fehéroroszország legjobbjaitól az Ezüst Európa-liga hatodik fordulójában. Ezzel Bogdan Tanase együttesének véget ért a sorozat, amelyet a B csoport negyedik helyén zárt egy győzelemmel és öt vereséggel, míg a győztes vendégek a torna négyes döntőjében folytatják a küzdelmeket.

Hatodik, egyben utolsó mérkőzését játszotta a magyar férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-ligában. Bogdan Tanase szövetségi kapitány fiatal együttese az első négy fordulóban egyaránt vereséget szenvedett, de az ötödik körben megtört az átok, Albániában ugyanis egy heroikus, ötszettes mérkőzésen sikerült megszerezni az első győzelmet.

A fehéroroszok legutóbb kisebb meglepetésre nyerni tudtak Horvátországban, így még versenyben vannak a csoportelsőségért, az pedig már biztos, hogy ott lesznek az Ezüst Európa-liga négyes döntőjében. Mi egy győzelemmel akár még a csoport harmadik helyét is megcsíphettük.

Bozóki Bence pontjával indult a mérkőzés, amit az Érd Aréna közönsége jókora üdvrivalgással jutalmazott. Ezt három fehérorosz pont követte, de egy ritkán látható módon elbaltázott nyitásnak köszönhetően mi is megszereztük a másodikat. Zsinórban két iszonyat mázlis szervával aztán elléptek 8-3-ra a vendégek, Tanase mester pedig időt kért. Ezt Pádár Krisztián elemi erejű leütése követte, majd a csapatkapitány, Nagy József is eredményes volt centerből.

A nyitásfogadásokkal hadilábon álltunk, rengeteg volt a kommunikációs hiba, amik még ezen a szinten sem férnek bele, ahogy az sem, amikor a feladó labdája saját térfélen esik le. 17-6-ra vezetett a vendégcsapat, pedig semmi extrát nem mutatott, csak kihasználta a magyar hibákat. Dávid Csanád beállítása viszont hatalmasat lendített a magyarokon, zsinórban három pontot szerzett, amihez a többiek még hozzátettek négyet, így 6-18-ról feljöttünk 13-18-ra. A vendégek nem estek kétségbe, 24-16-os előnynél játszmalabdához jutottak, amit Bozóki hálóérintésével ki is használtak, így 1-0-ra vezettek.

A fehéroroszok lendülete a második szett elejére is megmaradt, 3-0-val indítottak, majd 5-2-nél egy parádés labdamenetet zártak ponttal, a 210 centi magas Artur Udrisz majdnem lyukat ütöt a linóleumba. Az ő szerváival növelni is tudta előnyét a kékmezes együttes, valamint a leütéseivel sem tudtunk mit kezdeni.14-5-re léptek el, amikor Bogdan Tanase kettős cserére szánta magát: a közönség legnagyobb örömére beállt a Fino Kaposvár feladója, Keen Cameron, valamint a bajnok Kazincbarcika ütője, Gebhardt Norbert is. Ez azonban most annyira nem jött be, mint az előző játszmában Dávid becserélése, a szett második felében már a 10 pontot is meghaladta a különbség, 24-11-nél pedig 13 (!) szettlabdája volt az ellenfélnek, a másodikat be is ütötte Udrisz.

A harmadik játszma Szabó Alpár szép megoldásával kezdődött, szerencsére jóval szorosabban alakult ez a felvonás, mint az előzőek. Aztán fokozatosan itt is kijött a két csapat közötti különbség, pontról pontra lépett el a fehérorosz válogatott, de sikerült végig látótávolságon belül maradni. Bogdan Tanase sokat cserélt, a nagyon fiatalok is lehetőséget kaptak a bizonyításra, de továbbra is Pádár vitte nálunk a prímet. Nem sikerült azonban izgalmassá tenni a végét, megnyugtató előnnyel, 24-17-nél jutottak játszma- és meccslabdához, amelyet azonnal ki is használtak a fehéroroszok, így összesítésben 3-0-ra győztek.

Végeredmény, férfi röplabda Ezüst Európa-liga, 6. forduló:

Magyarország – Fehéroroszország 0-3 (16, 12, 17)

A magyar válogatott 2 ponttal a 4. helyen zárt az Ezüst Európa-liga B csoportjában.

A válogatott csapatkapitánya, Nagy József szerint még hosszú út áll a csapat előtt: