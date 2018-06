Vért izzadva búcsúztatta a címvédőt, ezzel döntős a Falco kosárcsapata

A férfi kosárlabda NB I elődöntőjének 5. mérkőzésén a Falco KC Szombathely vendége volt az Alba Fehérvár. Az összecsapás a vártnak megfelelően elképesztő küzdelmet hozott, azonban a hazai csapat túltette magát a két nappal ezelőtt elszenvedett 31 pontos verésen, és kemény védekezésének köszönhetően búcsúztatta a címvédőt. A bajnoki döntőben az alap- és középszakasz-győztes Szolnoki Olaj lesz a szombathelyi klub ellenfele.

Az első negyedben a Falco gyorsan elhúzott 8-2-re, így a fehérvári együttes már a döntő csata legelején hatalmas bajba került. Az Albának az első öt percben nem volt védő lepattanója, így nem volt meglepő, hogy 14-7-es hazai vezetést mutatott ekkor az eredményjelző. Főleg Milos Boriszov vitte a hátán a Falcót, hatot vállalt a 14-ből. Három és fél perccel a negyed vége előtt időt is kért Dzunics Braniszlav, aki egyáltalán nem volt elégedett a csapata védekezésével. Az Alba edzője annyit elért, hogy beállt a két csapat között a nyolcpontos különbség, így az első felvonás 24-16-os Falco-vezetéssel zárult.

A második tízperc Norfleet triplájával indult, az Alba kétpontosára pedig Váradi újabb hárompontossal válaszolt a másik oldalon. A negyed 3. percében már 12 pontos volt a Falco előnye (33-21), a folytatásban azonban mindkét csapat megtorpant. A hosszú kosárcsendet a negyed felénél Tóth Norbert révén a hazai csapat törte meg, így még nagyobb hátrányba került a címvédő. Keller szép kosara után a fehérváriak is elléptek a 21 pontról, igaz, ekkor már nem volt sok hátra ebből a felvonásból. A hátralévő időben is sokat rontottak mindkét oldalon – főleg kintről –, de így is tízen belülre került az Alba, jött is azonnal a hazai időkérés. A Falco még megrázta magát a végén a sérülésből visszatérő csapatkapitány, Váradi Benedek révén, így 40-29-cel mentek a csapatok a félidőre.

A harmadik negyed az Alba kapitányának, Lóránt Péternek a tempójával indult, hosszú idő után csökkent 10 pontnál kevesebbre a különbség. A következő támadásból Keller Ákos pörkölt be egy triplát, de még mielőtt szívükhöz kaptak volna a hazai szurkolók, Perl Zoltán értékesített egy 2+1-es akciót. Viszont Lóránt, majd az első pontjait szerző Trevis Simpson is eredményes volt kintről, hét pontra faragta hátrányát a címvédő (47-40). Perl nyugtatta ismét a kedélyeket, majd megsérült, ami Darrin Govens korábbi elvesztése után újabb hatalmas érvágást jelentett a Falcónak. A válogatott hátvéd aztán vissza tudott térni, kellett is a jelenléte, mert Norfleeten kívül elvétve tudott betalálni a hazai együttes. Ő viszont behajított egy fontos hármast, ezzel ismét 12 pontra tornázta a szombathelyi előnyt, amely kitartott a negyed végéig (56-44).

Kosár nélkül telt a záró játékrész első két perce, majd gyorsan szerzett hat pontot a címvédő, Szrecsko Szekulovicsnak pedig időt kellett kérnie, hiszen megfeleződött a Falco fórja. Négy és fél perc kellett az első hazai pontokhoz, ekkor Norfleet süllyesztett el két büntetőt, majd ezt megfejelte egy távoli hárompontossal. Sőt, Boriszov is betalált kintről (először a meccsen), amivel visszaállt a 12 pontos különbség. A hajrában minden erejét mozgósította az Alba, ráadásul Váradi kipontozódott, de ez sem zökkentette ki a szombathelyi alakulatot, amely rendkívül masszív védekezéssel őrizte előnyét. Ugyan 10 ponton belülre zárkózott a bajnok, és ezzel volt értelme taktikai faultokkal operálni, de már nem volt esélye az egyenlítésre, még úgy sem, hogy a Falco elhibázta a büntetőket. A vége 76-69, döntőbe jutott a Falco, amely egy két nappal korábbi hatalmas verés után, egyik legjobbja nélkül is legyőzte a címvédőt egy ki-ki mérkőzésen, és megérdemelten jutott a bajnoki döntőbe.

Végeredmény, NB I elődöntő, 5. mérkőzés:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 76-69 (24-16, 16-13, 16-15, 16-21)

A párharc győztese 3-2-es összesítéssel a Falco, amely a Szolnoki Olaj ellen vívja a bajnoki döntőt.