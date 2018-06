Magyar sportlegendákkal is találkozhat a budapesti röplabda Final Fouron

A magyar röplabdasport történetének egyik legfontosabb hazai rendezésű eseménye lesz a budapesti női Arany Európa-liga négyes döntő június 14-én és 15-én. A közelgő csúcsesemény kapcsán készített imázsfilmet a Magyar Röplabda Szövetség sajtóosztálya.

A kisfilm elkészítése során arra törekedtünk, hogy a röplabdás legendák mellett a sportág jelenét is bemutassuk, valamint a Final Fournak otthont adó várost, Budapestet. Emellett az is célunk volt, hogy ne csak röplabdások szerepeljenek a kisfilmben, hanem más hírességek is, ezzel talán még szélesebb réteget nyerünk meg, s még többen jönnek majd a négyes döntőre. Minden szereplőnek köszönjük a részvételt, megtisztelő számunkra, hogy igent mondtak a felkérésre - nyilatkozta a filmet rendező Varga Péter, az MRSZ sajtófőnöke.

A szereplők:

Kotsis Attiláné, minden idők legsikeresebb magyar röplabdaedzője, Hall of Fame tag

Buzek László, 266-szoros válogatott, minden idők egyik legjobb magyar röplabdázója

Hóbor Béla, minden idők legsikeresebb magyar röplabda játékvezetője, három olimpiai döntőben is fújta a sípot

Ludvig Zsolt, az MRSZ főtitkára

Szujó Zoltán, az M4 Sport kommentátora, a Forma-1 magyar hangja, röplabda-rajongó

Ancsin János, 225-szörös válogatott jégkorongozó, és lánya Kitti, az UTE röplabdázója

Juhár Tamás, 20-szoros válogatott labdarúgó, és lánya Dalma, a Vasas Óbuda röplabdázója

Disztl Péter, 37-szeres válogatott labdarúgó, a magyar röplabda-válogatott és a Linamar-BRSE egyik törzsszurkolója

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázók

Dobi Edina, az utóbbi tíz év legismertebb magyar női röplabdázója

és a magyar női röplabda-válogatott játékosai, valamint szakmai stábja.

Jegyek a Final Fourra:

A finálét a Papp László Budapest Sportarénában rendezik, amelyre a napijegyek 2900 forintba, a diák és nyugdíjas jegyek pedig 1900 forintba kerülnek, de elővételben 2500 és 1500 forintért is meg lehet venni – korlátozott mennyiségben. A jegyeket a www.tex.hu weboldalon lehet megvásárolni.