A mellőzött soproni kosaraslányok klasszisokká váltak a válogatottban

A magyar női kosárlabda-válogatott nyári felkészülése során öt mérkőzést játszott. Valamennyit idegenben. Kettőt Csehország ellen, hármat a világbajnokságra készülő francia nemzeti csapat ellen. Háromszor nyertünk, kétszer kikaptunk. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy az ötből négy meccsen az a Határ Bernadett volt a vezéregyéniség, aki miatt sokan az egész évet végigsóhajtozták.

Nézzük először a tényeket és a számokat.



Csehország-Magyarország 82-59. Határ Bernadett 13 pont.

Csehország-Magyarország 34-54. Határ Bernadett 7 pont.

Franciaország-Magyarország 57-73. Határ Bernadett 20 pont.

Franciaország-Magyarország 88-80. Határ Bernadett 18 pont.

Franciaország-Magyarország 64-71. Határ Bernadett 17 pont.

Szakértőnek sem kell lenni ahhoz, hogy Határ Bernadett teljesítményét klasszisnak minősítsük. Hogy ne csak rá hegyezzük ki a dolgot, mondjuk el azt is, hogy a franciák elleni első találkozón Dubei Debóra 15 pontot szórt, a harmadikon Weninger Virág 11-et.

Ők hárman a Sopron Basket Euroliga ezüstérmes és magyar bajnok játékosai. Azok a kosarasok, akik - Dubei kivételével - az Euroliga mérkőzésein nagyon keveset játszottak. A magyar bajnokikon már nagyobb szerep jutott nekik, de ha a bajnoki döntő három meccsére emlékezünk, ezeken sem ők voltak a főszereplők.Miközben a Sopron nemzetközi sikerét sokan ünnepelték, jó néhány olyan vélemény hangzott el, hogy szép-szép mindez, na de hol vannak a magyar játékosok? Székely Norbert nemzeti csapatában ott voltak és megmutatták, mennyit fejlődtek egy olyan edző keze alatt, mint a baszk Roberto Iniguez. Aki lehet, hogy a nemzetközi meccseken inkább a Sopron külföldi játékosaiban bízott. De egy év alatt olyan szakmai munkát végzett el az edzéseken, amelyekből a magyar játékosok is profitáltak.

Határ Bernadett már februárban, a litvánok elleni miskolci Eb-selejtezőn is óriást játszott, az ő teljesítménye nélkül biztosan nem nyer a magyar válogatott. Székely Norbert nem véletlenül dicsérte most is a centert, akinek a játéka és a játékhoz való hozzáállása is nagyon sokat változott. Ami pedig a teljes magyar válogatottat illeti, ott lassan a bőség zavarával küzdhet a magyar szövetségi kapitány, aki már a 2019-es Európa-bajnokságra készülhet a nemzeti csapattal. Jó, a kijutáshoz még nyerni kell az ősszel a kontinens leggyengébb csapatának, Albániának az otthonában, de ha ez nem sikerül... Ez rossz vicc kategória, mert Albánia Európa leggyengébb csapata.

Roberto Iniguez hamarosan újra felveszi a munkát Sopronban. Miközben azért abban reménykedünk, hogy a következő szezonban Határ, Dubei és Weninger is nagyobb szerepet kap a nemzetközi meccseken, ne feledjük el, hogy ami a Novomatic Arénában az edzések alatt zajlik, az ezeknek a magyar fiataloknak a legjobb iskola. Nem is iskola. Ez már egyetem.