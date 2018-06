A világ tátott szájjal bámulja a magyar kézicsapat csodagóljait

A magyar férfi kézilabda-válogatott a 2020-as tokiói olimpia szempontjából is fontos világbajnoki selejtezőn fantasztikus, 29-24-es győzelmet aratott a vb-bronzérmes Szlovénia ellen Koperben. A győzelmet sok apró csodából rakta össze a Vranjes-csapat, az egyik ilyen, hogy nem csak gólokat, hanem elképesztően szép gólokat dobott.

Bár az egész mérkőzésen fantasztikusan játszott a visszatérő Nagy Lászlóval felálló kéziválogatott, a mérkőzés utolsó perceiben két olyan találat is esett, amely egészen elképesztő, és jól mutatja a csapat erejét: előbb a jobbszélső Hornyák Péter csapott be mindenkit, amikor lövés helyett a másik szélen üresen álló Bóka Bendegúznak passzolt, aki nem is hibázott, majd Lékai Máté szerzett egy gólt kínai figurából szintén, ugyancsak Hornyák közreműködésével.