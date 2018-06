Óriási küzdelmet és szolnoki győzelmet hozott a kosárdöntő első meccse

A férfi kosárlabda NB I döntőjének első mérkőzésén a kupagyőztes Szolnoki Olaj legyőzte hazai pályán a tavalyi ezüstérmes Falcót. A vendégek fáradtan, kevés bevethető játékossal, de nem feltartott kézzel érkeztek a Tiszaligeti Sportcsarnokba, és óriási triplazáport zúdítottak a hazaiakra. A Szolnok azonban nem pánikolt, fordított a harmadik negyed végén, így hiába Perl, Norfleet és Váradi kiváló játéka a vendégeknél, a hazaiaknál több jó teljesítmény is született, így végül 82-76-ra a Szolnok győzött.

A három győzelemig tartó párharc esélyesének egyértelműen a kupagyőztes Szolnok számított, amely megnyerte az alap- és a középszakaszt is, ráadásul kulcsemberei is egészségesek voltak, Vojvoda Dávid is meggyógyult. A túloldalon már korántsem volt ennyire biztató a helyzet, a magyar válogatott irányítóra, Darrin Govensre ebben a szezonban már nem számíthat Szrecsko Szekulovics mester, míg a csapatkapitány Váradi Benedek sem volt 100%-os állapotban, de tudta vállalni a játékot.

Amerikai triplapárbajjal kezdődött a döntő, a szombathelyi Norfleet hármasára a szolnoki Perry válaszolt. A Falco főleg kintről, az Olaj inkább bentről operált eleinte, változó hatékonysággal. A hazai együttes jóval könnyebb kosarakat szerzett, ennek köszönhetően 18-8-ra ellépett. Perl hárompontosa nagyon kellett a Falcónak, hogy ne kerüljön már az első negyedben tetemes hátrányba a tavalyi ezüstérmes, majd a végén Boriszov dobott be egy dudaszós tempót, de ez is csak arra volt elég, hogy 7 pontra csökkentse a hátrányt, 20-13-ra vezetett az első tíz perc után az Olaj.

Tóth Ádám zseniális centermozdulataival ugrott vissza 10 pontra a különbség, miközben a Perry-Norfleet csata is folytatódott, amit megcsinált az egyik, azt a következő támadásban másolta a másik. Aztán Perl Zoltán is megrázta magát, egymás után két triplát is behajított, az elsőt ráadásul palánkról, 4 pontra zárkózott a szombathelyi klub. A túloldalon Quincy Ford sziporkázott, az első félidőben pontgyártásban és lepattanószedésben is ő vitte csapatában a prímet.

Váradi is bevágott két elképesztő hármast, amivel 33 pontnál utolérte ellenfelét a Falco. Sőt, Norfleet is betalált a világ végéről, fordított a Falco, amely parádésan tüzelt a hárompontos vonal mögül.Ezzel szemben a Szolnok csak szenvedett, végül Ford saroktriplájával és Perry büntetőivel vissza tudta venni a vezetést, 40-38-as szolnoki előnnyel végződött az első félidő.

Perl kettesével indult a harmadik negyed, majd Váradi és Norfleet is betalált kintről, szétbombázta a Szolnokot a Falco. A hazaiaknál Vojvoda Dávid mindössze két pontnál járt, de Milosevics dobóformájában sem volt köszönet. Aztán pont ők rántottak egy nagyon a Szolnok szekerén, amivel visszavette a vezetést az Olaj, de Norfleet 2+1-es akciója után megint a Falcónál volt az előny, de csak Ford zsákolásáig. Erre aztán megjött a Tiszaligeti Sportcsarnok szurkolóinak a hangja is, főleg a játékrész legvégén, amikor Andric szerzett kosarat az utolsó másodpercekben. Öttel növelte előnyét Dragan Alekszics csapata, pedig ugyanennyivel vezetett már a Falco is.

A negyedik felvonást is nagy lendülettel kezdte a Szolnok, Kovács Péter és Browning jó megoldásai után 10 fölé hízott az előny, miközben a Falco kezdett fáradni, amely kevesebbet is pihent, valamint a rotációja is rövidebb volt. Vojvoda hármasa újabb késszúrással ért fel, ekkor már 69-57-re vezetett a kupagyőztes csapat.

Perl is eladta a labdát, amiből Browning nyargalt végig és üres ziccert dobott, hat perccel a vége előtt kilátástalan helyzetbe került a Falco. De Váradiék nem adták fel, mozgósították az utolsó energiatartalékaikat is, visszajöttek öt pontra. Boriszov azonban a kosárdobó helyett a fakezét vitte magával Szolnokra, kulcshelyzetekben hibázott, így nem tudott közelebb zárkózni a Szombathely. Perry hárompontosa adta meg a kegyelemdöfést, így hiába az utolsó rohamok a Falcótól, a végén megtartotta pályaelőnyét a Szolnok, 82-76-ra győzött és 1-0-s előnnyel utazik Szombathelyre.

Végeredmény, kosárlabda NB I, döntő, 1. meccs:

Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82-76 (20-13, 20-25, 20-15, 22-23)



Az állás: 1-0 a Szolnok javára. A második mérkőzést kedden rendezik Szombathelyen.