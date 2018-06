A magyar férfi kézilabda-válogatott kispadján szövetségi kapitányként ülő Ljubomir Vranjes tétmérkőzésen szombat estig nyeretlen volt a nemzeti csapattal. Kevesen gondolták volna, hogy a negatív sorozat éppen Koperben szakad meg, de a legjobbkor történt mindez. A válogatott fél lábbal már ott van a 2019-es dán és német rendezésű világbajnokságon. A résbe tehát betettük a lábunkat, az ajtót szerdán este kell Veszprémben berúgni.

Sok apró csodából álló kaleidoszkóp képét nézegethetjük egy nappal a bravúros, 29-24-es győzelem után. Soroljuk.

1. A magyar válogatott a végjátékban 23-23 után hat gólt lőtt és egyet kapott - ez utóbbit a lefújás pillanatában.

2. A csapat elviselte a pártos bíráskodást és azt, hogy mindkét beállósát elvesztette. Bánhidi Bence azonnali piros lapja a sportág bíráskodásának szégyene és a két dán bíró elfogult ítélete volt.

3. A Mikler Roland helyére a kapuba érkező Székely Márton a második félidő második felében varázslatos produkciót nyújtott, demoralizálta a szlovénokat.

4. A magyar csapat úgy küzdött, ahogy azt legutóbb a londoni olimpián az Izland ellen kétszeri hosszabbításban megnyert negyeddöntőben, és úgy játszott, mint a 2017-es világbajnokság Dánia ellen megnyert nyolcaddöntőjében tette.

De van egy nagyon-nagyon fontos tényező, amelyet mindenképpen le kell írnunk. Még nem vagyunk kint a 2019-es férfi kézilabda-világbajnokságon.

Viszont szerdán este Veszprémben megtehetjük az utolsó lépést Dánia vagy Németország felé. Nem járhatunk úgy, mint négy éve, amikor szintén a szlovénokkal meccseltünk a vb-kijutásért, ám a Mocsai Lajos vezette válogatott az idegenbeli visszavágón látványosan összeomlott, és elbukta a vb-kvalifikációt. Ez pedig azt jelentette, hogy a 2016-os riói olimpia is ugrott - bár ezt akkor még csak sejthettük, nem tudhattuk.

Amikor Vranjes szövetségi kapitány reaktiválta a válogatottól épp az idén tavasszal látványos külsőségek közepette visszavonult Nagy Lászlót (mellette behívta a tatabányai Ilyés Ferencet), sokan hümmögtek, hogy ez valami vicc, netán a fiatalítás és a jövő csapatának építése zajlik éppen? Nagy László és Ilyés koperi játékáról felsőfokokban lehet csak beszélni. Nagy Laci jelenléte ugyanis nemcsak tekintélyt kölcsönöz a válogatottnak, hanem a fiatal magyar játékosok is olyan vezért kapnak maguk mellé, akire felnéznek. Tudjuk, hogy Nagyot nem lehet örökké játszatni, tudjuk, hogy csak erre a két meccsre szólt a visszahívás és az igent mondás. De ha kijutunk a vébére, miért ne vihetnénk ki a Veszprém átlövőjét? Hiszen a jelenléte óriási erőt kölcsönöz. Arról nem is beszélve, ha a rázós meccseken játszik kétszer negyedórát.

A szövetségi kapitánynak ez a győzelem úgy kellett, mint egy falat kenyér. Vranjes BL-győztes edzőként (Flensburg), világ - és Európa-bajnokként érkezett Magyarországra. Egy ekkora kaliberű edző nem veszthet meccseket - hangoztatta mindenki. Erre Vranjes a Veszprémmel a majdnem terített betlit hozta. A Magyar Kupát ugyan megnyerte, de a bajnokságot elbukta a Szegeddel szemben, a Bajnokok Ligájából pedig a legjobb tizenhat között esett ki a dán Skjern ellen. Ezek a vereségek alapjaiban kérdőjelezték meg Vranjes szakmai hozzáértését és ásták alá a reputációját. A bajnoki döntő után mi is azt írtuk, hogyha a válogatottal is fejre áll, nem lesz ember, aki megvédje őt a szurkolók haragjától. Ne feledjük, hogy a veszprémi közönség a hazai pályán elvesztett bajnoki döntő után tüntetett Vranjes ellen, aki a tévének adott nyilatkozatában nehezményezte is ezt. Most éppen Veszprémbe tér vissza a csapat, minden adott az örömünnep kiteljesedéséhez, a publikum pedig Vranjesnek mindent elnéz, ha a válogatott kijut a vb-re.

Márpedig ki kell jusson. Egy kis lépés volt ez a koperi győzelem a 2020-as tokiói olimpia felé vezető úton, de egy nagy lépés a magyar válogatottnak. Az olimpiai kvalifikáció további állomásairól pedig itt és most babonából sem beszélünk.

A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire készült a szombat esti győztes világbajnoki selejtező előtt. "Körülbelül azt a játékot kaptuk a szlovénoktól, amire készültünk. Kicsivel több rohanást vártunk tőlük, de ezt megfékeztük azáltal, hogy eredményesek voltunk, és a támadásaink többségét góllal tudtuk befejezni, másrészt gyorsan visszarendeződtünk. Ennek kell lennie az alapnak minden mérkőzésen, a visszavágón egyértelműen" - nyilatkozta az MTI-nek vasárnap Portorozban a kézilabdázó. A kiváló játékos októberben lemondta a válogatottságot, a szlovénok elleni párharcot a szakmai stáb és a magyar szövetség felkérésére mégis vállalta. "A reaktiválásom - ahogyan Ilyés Ferencé is - az első meccs alapján jól sült el, de mindenkinek a teljesítménye kellett a tegnapi sikerhez, mind elöl, mind hátul, mind a kapuban. Nagyon együtt volt a csapat, jó lenne ezt a teljesítményt - függetlenül az eredménytől - a következő nyolc-tíz évben látni a magyar válogatottól, nyilvánvalóan már nélkülem" - magyarázta.

"Kár, hogy csak egy-egy ilyen meccset tudunk kiemelni, és nem sorozatos jó teljesítményről beszélhetünk. Egyszer jó lenne azt is kivitelezni, hogy egy világversenyen több meccsen keresztül tud a csapat hasonló jó teljesítményt nyújtani" - fogalmazott Nagy.

Hozzátette, ha mindez már szerdán megvalósulna, akkor elmondhatnák, hogy volt két egymást követő jó mérkőzésük.

"Törekszünk, hogy ezt véghez tudjuk vinni, hiszen a jövő szempontjából nagyon fontos. Nem szabad elfelejteni, hogy a szlovén csapat a szombat este látottnál sokkal jobb játékra képes, de ezt a visszavágón szeretnénk megfékezni. Hasonló teljesítményt kell nyújtanunk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplésünk valóra váljon" - nyilatkozta Nagy László.