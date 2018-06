A női röpisek extázisban várják a budapesti Európa-liga Final Fourt

Ha legjobbját nyújtja a magyar női röplabda-válogatott a csehek ellen az Európa Liga arany divíziójának csütörtök-pénteki négyes döntőjében, akkor bekerülhet a fináléba - a magyar szövetség főtitkára szerint.

A magyar női röplabda-válogatott június 14-15-én a Papp László Budapest Sportarénában lép pályára az Arany Európa-liga Final Fourban. Az elődöntőben az a cseh együttes lesz Jan De Brandt alakulatának az ellenfele, amely a csoportkörben mind a hat mérkőzését megnyerte. A Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludvig Zsolt szerint ettől még nem szabad megijedni, jó játékkal, ha mindenki 100%-ot nyújt, verhető Csehország.

Ludvig azt is kiemelte, hogy már az hatalmas eredmény, hogy a Papp László Sportaréna ad otthont az eseménynek. Mint mondta, ez egyben a 2019-es női Európa-bajnokság (melynek Magyarország az egyik házigazdája) főpróbája, de így is az ország történetének legnagyszabásúbb röplabda-eseménye lesz. Szerinte a kézilabdások és a hokisok magasra tették a lécet, mind sikeresség, mind a közönség és a hangulat szempontjából. A létesítmény ugyan nem a röplabdára lett kitalálva, de némi átalakítással sikerült egy tökéletes pályát varázsolni a küzdőtérre. Szeretnék, ha minél több néző kilátogatna, igaz, a csütörtökön kezdődő focivébé ezt egy kissé megnehezíti.

Jan De Brandt szerint eredményes volt a felkészülési időszak. Két célt tűzött ki maga elé: megnyerni a csoportkör hazai meccseit, valamint minden játékosnak elegendő lehetőséget biztosítani. Úgy gondolja, hogy mindkettőt sikerült teljesíteni és mindenki készen áll. Az előétel, azaz a hat csoportmeccs jó volt, csütörtökön jöhet a főétel, utána pedig a desszert.

A válogatott feladója, Bleicher Réka nem gondolná, hogy plusz nyomás nehezedik rájuk a hazai publikum miatt, inkább extra motiváció, a közönség lehet a hetedik játékos a pályán. A felkészüléssel ő is elégedett, a június 14-et tűzték ki dátumnak, hogy csúcsformába kerüljenek, szeretnék megmutatni, hogy sikerült. Mindenkit motivál, hogy döntőbe jusson, ami egyébként azt is jelentené, hogy a válogatott elutazhat Peruba a másik döntőssel, ahol további négy együttessel (Peru, Kolumbia, Kazahsztán és Puerto Ricaúo) küzd meg a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőjében. Az Újpest játékosa szerint a csehek elleni elődöntő éppen ezért ér fel egy döntővel, mindenki szeretne részt venni a perui megmérettetésen.

A Final Four mezőnyének legfiatalabb játékosa, a 16 éves Szedmák Réka szeretné olyan játékkal segíteni a csapatát, hogy senki se a koráról jegyezze meg. Mindenképp győzni akar, már most extázis közeli állapotban van, sokat számít, hogy megszokják a Sportaréna atmoszféráját. Rendkívüli közösség és összhang alakult ki a válogatotton belül, ami a pályán is látszik. Nem félnek a csehektől, akiknek a magas ütőikben rejlik az erejük, ezért kulcsfontosságú lesz a jó szervajáték, ezzel megakadályozhatják az ellenfelet a gyors játékban.

Nagy Eszter a rutinosabbak közé tartozik, így tudja, mennyire fontos lesz az, hogy élvezzék a játékot és megéljék ennek az eseménynek minden pillanatát. Ő is megemlítette a csapategységet, amiben ez a válogatott a legerősebb.

A csapat kezdő liberója, Molcsányi Rita is bízik a közönségben. Szerinte a nézők már a hazai csoportmeccseken megmutatták, milyen hangulatot tudnak teremteni. Kiemelte a csehek erejét, de ő is úgy érzi, hogy tökéletes játékkal verhetőek.

Magyarország tehát csütörtökön 20.00-kor lép pályára Csehország ellen a Final Four elődöntőjében, győzelem esetén a Finnország-Bulgária mérkőzés nyertesével vívja a döntőt pénteken. Jegyeket a tex.hu oldalon és a helyszínen is lehet vásárolni.