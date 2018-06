Katartikus röpisiker, Európa-liga döntőben a magyar női válogatott!

Bejutott az Arany Európa-liga döntőjébe a magyar női röplabda-válogatott, amely egészen parádés játékkal 3-0-ra legyőzte Csehország csapatát a Papp László Budapest Sportarénában, így pénteken 20.00-tól Bulgária ellen játszhat az aranyéremért. A finálé kiharcolása egyben azt is jelenti, hogy a magyar lányok bejutottak a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőjébe, ahol öt másik válogatottal mérik össze tudásukat azért, hogy odaérjenek a világ elitjébe.

Ugyan ma kezdődött a labdarúgó-világbajnokság, de eközben Magyarország legnagyszabásúbb röplabda eseményét rendezték. A női Arany Európa-liga Final Fourjának a Papp László Budapest Sportaréna adott otthont, ahol a magyar válogatott mellett a cseh, a finn és a bolgár csapat küzdött az első helyért. Az elődöntők győztesei a fináléba jutás mellett azt is kiérdemelték, hogy június 20-24. között Peruban a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőin részt vegyenek, amely gyakorlatilag a világelit előszobája.

Magyarország a C csoportot 100%-os teljesítménnyel megnyerő Csehországgal játszott az elődöntőben. A Sportaréban többezer szurkoló buzdította Jan De Brandt csapatát, elképesztő hangorkán fogadta a lányokat már a bemutatásnál is. Sőt, az is hangrobbanást okozott, amikor Szakmáry Gréta megszerezte a mérkőzés első pontját.

A csehek egy szerencsés, hálón átcsorgó labdával egyenlítettek, de Pintér Andrea blokkja ismét magyar előnyt jelentett, Sándor Renáta ütéséivel pedig már hárommal mentünk. A csehek még egy outot is ütöttek, majd időt kértek mínusz négynél. Innentől javarészt felváltva születtek a pontok, majd a csehek feljöttek kettőre, ekkor Jan De Brandt gondolta úgy, hogy ideje megtörni a lendületüket.A következő pontot a vendégek szerezték, de a magyar stáb videóbírózást kért, ami kiváló döntésnek bizonyult, így mi kaptuk a pontot. A csehek főleg centertámadásból, vagy a mi rontott nyitásainkból voltak eredményesek, míg nálunk az ütők domináltak pontszerzésben. Remekül működött a sáncunk is, Bleicher Réka ászával pedig már 18-13-ra vezettünk.

Ezt a meccs addigi legszebb labdamenete követte, de sajnos cseh ponttal zárult, ez pedig lendített egyet a szekerükön és ismét kettőre faragták a hátrányukat, jött is a magyar időkérés. Egy mintaszerű mezőnymunka után Szakmáry bombázta szét a cseh térfelet, majd Pintér osztott ki egy újabb blokkot, újra négy volt közte.Ezután Sándor Renáta hajszálpontos ütésével három játszmalabdához jutottunk, Szakmáry pedig nem hibázott, 25-21-re hoztuk az első szettet!

A második felvonás első pontját a csehek ütötték, de Szakmáry gyorsan válaszolt, aztán Szedmák Réka megoldásával már a vezetés is megvolt. Ez a játszma is rettenetesen szorosan alakult, a cseheknél Sándor Renáta stuttgarti klubtársa, Michaela Mlejnkova villogott főleg. 7-6-os cseh vezetésnél videóbíróval szereztek pontot a vendégek, így kettőre nőtt a fórjuk, de ezt hamar ledolgoztuk.

Szakmáry ütött két outot, de ez sem zökkentette ki, méretes blokkjával átvettük a vezetést is. Viszont Mlejnkova is szórta a pontokat, azonban tőlünk mindig jött válasz, például 12-12 után Németh Anettől. Majd Sándor pillanatai következtek, először egy gyönyörű leütést, majd egy kemény blokkot, végül egy rendkívül okos ejtést láthattunk tőle. Hiába kért időt Zdenek Pommer, mi kerültünk lendületbe és gyakorlatilag állva hagytuk a cseheket, először vezettünk hattal. Aztán héttel, ami újabb játszmalabdákat jelentett. Ezekből kettőt hárítottak, Jan De Brandt pedig nyugtató jelleggel időt kért. A húzás (természetesen) bejött, Sándor kíméletlenül bevágta a következő pontot, 25-19-re megnyertük a második szettet is!

Németh Anett pontjával indult a harmadik játszma, majd elléptünk 6-3-ra. Tudtuk, hogy nem szabad leírni a papíron erősebb cseh válogatottat, de a magyar lányok exsztázisban játszottak, a közönség pedig folyamatosan hajtotta őket. Ugyan visszajöttek egy pontra a vendégek, de Nagy Eszter lehelletfinom megoldása megnyugtatta a kedélyeket. Ekkor történt a cseheknél egy sajnálatos sérülés, a liberójuk, Adela Chevalierova maradt lenn és csak társai támogatásával tudta elhagyni a pályát. Ez némileg meglepő módon lendületet adott nekik és megfordították a szettet, 10-8-as hátránynál magyar időkérés következett. Mondhatni, sikerült felállni, mivel zsinórban négy pontot szereztünk ezután, 12-10-re vezettünk, de a csehek erejét mutatja, hogy szinte azonnal egyenlítettek. Óriásit küzdött mindkét csapat, senki sem ismert elveszett labdát. De nem csak a cseh válogatott erős, hanem a magyar is, amely megint szerzett sorozatban három pontot, Pintér és Molcsányi Rita is elképesztő mentéseket mutatott be. 18-15-re vezettünk, amikor időt kértek a csehek, de ezt Szakmáry pontja követte. Zárkóztak becsülettel a a vendégekt, de kettő pontnál nem tudtak közelebb jönni, a közönség pedig már ünnepelt. Szakmáry már 20 pontnál járt, a 21. pedig meccslabdát jelentett. Pintér Andrea pedig stílusosan egy blokkal zárta le a meccset, ami azt jelenti, hogy a magyar női röplabda-válogatott bejutott az Arany Európa-liga döntőjébe! Fantasztikus siker!

Végeredmény:

Magyarország – Csehország 3-0 (21, 19, 19)

A Final Four másik elődöntőjében Bulgária és a magyarok csoportját megnyerő Finnország mérkőzött meg egymással. A bolgárok 7-2-vel nyitottak, de a finnek visszakapaszkodtak és 11-11-nél utolérték ellenfelüket. Az esélyesebb Bulgária azonnal visszavette a vezetést és bár a szett további része szorosan alakult, végül a piros mezes válogatott 25-21-re nyerte a Final Four első játszmáját.

A második felvonás is bolgár fölénnyel indult, de ezúttal nem tört meg a lendület és 14-6-ra elhúzott Ivan Petkov csapata. A finneknek innen már nem volt visszaút ebben a szettben, a bolgárok simán, 25-13-ra hozták a másodikat.

A harmadik játszma első pontját Finnország szerezte, de erre hattal válaszolt Bulgária, csak a miheztartás végett. 13-6-os bolgár vezetésnél a finnek egy elképesztő labdamenetet nyertek meg, de a bolgárokat ma ezzel sem lehetett megállítani. 19-9-nél a különbség elérte a 10 pontot, végül 11-gyel, 25-14-re nyerte Bulgária az utolsó szettet, ami egyben 3-0-s sikert és egy döntőbeli helyet jelentett számukra.

Végredmény:

Bulgária – Finnország 3-0 (21, 13, 14)

A bronzmérkőzésen tehát pénteken 17.00-kor Finnország Csehországgl játszik, a döntőben pedig 20.00-tól Magyarország Bulgária ellen. Az aranyéremét.