A magyar női röpiválogatott ezüstérmet szerzett az Európa-ligában

A magyar női röplabda-válogatott a második helyen végzett az Arany Európa-ligában, miután a döntőben 3-0-s vereséget szenvedett Bulgáriától a Papp László Budapest Sportarénában. Persze erre az ezüstre is büszkének kell lenni, mert egyrészt a bolgár válogatott papíron jóval erősebb, másrészt a magyarok már a döntőbe jutással is teljesítették a céljukat: bejutottak a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőjébe, ahonnan már csak egy lépés a világelit. A bronzérmet Csehország szerezte meg, miután 3-1-re legyőzte Finnországot.

A mérkőzések előtt közös sajtótájékoztatót tartott az Európai Röplabda Szövetség (CEV) és a Magyar Röplabda Szövetség. Alekszandar Boricsics, a CEV szerb elnöke köszönetet mondott az MRSZ-nek az Arany Európa-liga Final Four kiváló megszervezéséért. Sikeresnek nyilvánította a 2019-es Európa-bajnokság főpróbáját, sőt, szerinte akár holnap is megkezdődhetne a torna, az MRSZ készen áll. Gratulált a magyar női válogatottnak a perui interkontinentális Nemzetek Ligája selejtezőjének kivívásához, sok sikert kívánt ahhoz a versenyhez, valamint a mai döntőhöz is. Dr. Kovács Ferenc MRSZ-elnök szerint is jól sikerült négyes döntő, amihez elengedhetetlen volt a csütörtöki Csehország elleni siker. Persze azt is tudja, hogy még rengeteg munka vár a szövetségre az Eb-szervezést illetően. Hasonló véleményen volt Ludvig Zsolt, az MRSZ főtitkára is, aki elmondta, hogy a legnagyobb kihívás az lesz, hogy megtöltsék az Arénát a kontinenstornára, de optimista ezzel kapcsolatban, mert a magyar röplabda felszállóágban van és egyre nagyobb érdeklődés övezi.

És hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja, hogy a női válogatott csütörtökön legyőzte a cseh válogatottat, amivel bejutott az Európa-liga döntőjébe és jó esélye volt arra, hogy megismételje a 2015-ös győzelmét. Ráadásul ezúttal hazai pályán harcolhatott ezért Jan De Brandt együttese, az ellenfél viszont a finnek elleni elődöntőben erődemonstrációt tartó Bulgária volt. A magyar közönség ott folytatta, ahol tegnap abbahagyta, ráadásul többen is látogattak ki.

Maga a mérkőzés nem indult álomszerűen, 3-0-val kezdtek a bolgárok, majd 7-2-re is vezettek, amikor Jan De Brandt szövetségi kapitány időt kért, azonban ez sem zökkentette ki a vendégeket. A nyitásfogadással hadilábon álltunk, ami miatt nem tudtunk hatékonyan támadni, ráadásul a sáncuk is jobban működött. 12-3-as hátránynál újabb időkérés következett, amit aztán egy parádés labdamenet, de sajnos bolgár pont követett. Ekkor megrázta magát Szakmáry Gréta és Németh Anett is, végre sikerült zsinórban két labdát nyerni. A védekezés mutatott életjeleket, de a támadással továbbra is gondok voltak, a bolgárok pedig 22-8-ra elhúztak. Jan De Brandt próbálta forgatni a csapatot, de egyik összeállítás sem tűnt eredményesnek. Azt persze hozzá kell tenni, hogy a bolgár együttes papíron jócskán kiemelkedik a Final Four mezőnyéből, de a csehek elleni játékunkkal nem tűntek verhetetlennek. Az első szettet hamar elengedtük, 25-12-re nyerték, de egy röplabdameccs inkább maraton, mint sprint, így nem veszett még el semmi.

Szedmák Réka is így érezte, az ő finom ejtésével indult a második játszma. A Békéscsaba 16 éves ütője ezután még három pontot hozzátett gyorsan, ráadásul a bolgárok is belehibázgattak a meccsbe, így 6-3-ra elléptünk. Szedmák továbbra is megállíthatatlannak tűnt, futószalagon szállította a pontokat, majd Szakmáry is szétbombázta a bolgár térfelet. 10-6 volt ide, mintha kicserélték volna a csapatot az első szett után. A túloldalon az olasz sztárcsapat, a Busto Arsizio átlója, Szilvana Csauseva volt az ügyeletes pontgyáros, de néha ő is belenézett Szakmáry blokkjába. Majd rögtön utána Naszja Dimitrova is. Viszont néhány ki nem kényszerített hibával visszahoztuk őket a szettbe és 13-13-nál kiegyenlítettek, de nem szeppentünk meg, Dékány Bernadett és Villám Lilla leütéseivel megint vezettünk kettővel. Persze a bolgárok sem pánikoltak, 18-18-nál ismét egyenlő volt az állás, Jan De Brandt pedig kikérte az idejét.

Ezután megnyertünk egy kulcsfontosságú dupla videóbírózást, majd ismét Szedmák villant. Foggal-körömmel küzdöttünk, egyenlítettünk 21-23-ról, Ivan Petkovnak is ki kellett kérnie az idejét, hogy rendet tegyen a bolgár fejekben. Ez annyira nem sikerült, egy outtal játszmalabdához jutottunk, de óriási védekezéssel hárították. Aztán ismét, majd jött a négyes döntő legfelháborítóbb jelenetsora: 26-25-ös bolgár vezetésnél a szettbenmaradásért küzdöttünk, fantasztikus labdamenetet láthattunk, majd egyszer csak megszólalt a török Nurper Ozbar sípja, aki kettős érintés miatt a vendégeknek ítélte a pontot, ezzel nyerték meg a második játszmát. Egy ilyen szettnek nem így kellett volna véget érnie.

Ez láthatóan megfogta a magyar csapatot, Bulgária megint bekezdett, 0-4-nél jött az időkérés. Szakmáry dühből bevágott ütésével megszületett az első magyar pont, de nem sikerült ezt meglovagolni, folyamatosan őröltek fel minket a bolgárok, akik köszönték szépen az ajándékba kapott második szettet, láthatóan le akarták zárni a döntőt a harmadikban. Hamar 10 pont fölé kúszott az előnyük, a magyar lányok pedig inkább csak élvezni akarták a játékot, Jan De Brandt a cseréknek is lehetőséget biztosított. A bolgárok sem lassítottak, 24-13 után beütötték a második meccslabdájukat. Ezzel eldőlt:

Az Arany Európa-liga győztese Bulgária, Magyarország pedig a második helyen végzett!

Végeredmény, Arany Európa-liga, döntő:

Magyarország – Bulgária 0-3 (12, 25, 14)

A két válogatott, ha nem is kéz a kézben, de együtt vesz részt jövő héten Peruban a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőjében, ahol az ellenfél a házigazda mellett Puerto Rico, Kolumbia és Ausztrália lesz. A győztes pedig Argentínával játszik a világelitbe való bekerülésért.

A bronzmérkőzésen Finnország és Csehország találkozott, a csapatokon pedig egyáltalán nem lehetett észrevenni a csalódottságot. Nagy kedvvel játszott mindkét válogatott, ami a meccsnek is jót tett, valamint a közönség soraiból is érkezett egy-egy „Česká!", vagy „Suomi!" biztatás. A szorosan induló első szettből aztán cseh dominancia lett, 25-17-re nyerte a játszmát Zdenek Pommer csapata.

A másodikban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, kettő pontnál többel egyszer sem vezetett egyik együttes sem. 20-20-as állással fordultak a hajrára, a csehek viszont jobban bírták a végjátékot, két szettlabdát hárítva 28-26-ra hozták ezt a felvonást és karnyújtásra kerültek a bronzéremtől.

A harmadik játszmát jókora lendülettel kezdték Pommerék és már az elején elmentek öt ponttal. Majd egy dupla videóbírózást is megnyertek, minden bejött nekik ekkor. A finnek persze nem engedték el a szettet, elkezdtek zárkózni, miközben minden pontszerzésnél extázisban ünnepeltek.

A végén meccslabdát is hárítottak és meg is nyerték a szettet 27-25-re.Hihetetlen szoros maradt a küzdelem a negyedik játszmában is, és ahogy a másodikban, úgy ebben sem tudtak nagyobb előnyt kiépíteni a csapatok. Egészen 19-19-ig, amikor robbantottak a csehek és 24-20-nál négy meccslabdához jutottak. A másodikat pedig egy bombával értékesítették, 25-21-re övék lett a negyedik szett, és ezzel együtt az Arany Európa-liga bronzérme is. Az egész kiírásban egyetlen csapat tudta őket legyőzni: a magyar válogatott.

Végeredmény, Arany Európa-liga, bronzmérkőzés:

Csehország – Finnország 3-1 (17, 26, -25, 21)

A Final Four álomcsapatába a magyar válogatottból bekerült Szakmáry Gréta ütőként, Molcsányi Rita pedig liberóként. A "Legértékesebb Játékos", azaz az MVP-címet a bolgárok feladója, Marija Karakaseva kapta.

A döntőt Szedmák Réka így értékelte:

"Az első szettben visszafogottan kezdtünk, az öltözőben is elhangzott, hogy már teljesítettük a célunkat azzal, hogy kijutottunk Peruba. Lesz még esélyünk visszavágni a bolgároknak. Maga a meccs hullámzóra sikerült, de a második szett miatt megérte itt lenni. Nagyon jól összerakott csapattal játszottunk, akik gyorsak voltak és nem volt meg az ellenszerünk, a nyitások sem működtek olyan jól. A harmadik szettben aztán a szövetségi kapitány is szeretett volna mindenkinek lehetőséget adni, mert egy csapat vagyunk."

Jan De Brandt is elégedett volt a válogatottal: