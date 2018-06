Korábbi NHL-es vezetőedző irányítja a DVTK Jegesmedvéket

A kanadai Glen Hanlon lett a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatának vezetőedzője.

A diósgyőriek honlapja szerint Hanlon 20 évesen mutatkozott be az NHL-ben, ahol 14 éven keresztül védett 1991-es visszavonulásáig. Pályafutása során szerepelt a Vancouver Canucks, a St. Louis Blues, a New York Rangers és a Detroit Red Wings csapatában.

Edzőként dolgozott az NHL-ben, az AHL-ben és a KHL-ben. Hét alkalommal is vezetett válogatottat A csoportos világbajnokságokon, volt a fehérorosz, a szlovák és a svájci együttes szövetségi kapitánya.

A 61 éves kanadai szakember egy plusz egyéves szerződést írt alá.

A DVTK a következő idényben a szlovák bajnokságban szerepel.