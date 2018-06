Női röplabda: visszatér Békéscsabára a válogatott feladója

Fontos bejelentést tett a zsinórban öt bajnoki címet nyerő Békéscsabai Röplabda SE, hiszen Tálas Zsuzsanna személyében nemzetközi tapasztalattal rendelkező, válogatott feladót igazolt a klub, aki egyéves lengyelországi kitérő után érkezik újra Békéscsabára.

Baran Ádám klubelnök elmondta, hogy ezen igazolással egy nagyon fontos célkitűzésük teljesült:

„Azt valljuk, hogy a legjobb magyar játékosoknak a legjobb magyar klubban van a helyük. Ezzel a hitvallással hívtuk haza tavaly közel egy évtizedes légióskodás után Dobi Edinát, míg idén Tálas Zsuzsi leigazolása volt prioritás. Ismeri a klubot, a körülményeket, valamint maximálisan azonosulni tud elképzeléseinkkel. Azt látom, hogy motiváltabb, mint valaha, hiszünk benne és tudjuk, hogy jó kezekben lesz nála a karmesteri pálca. A már korábban szerződtetett Fábián Fanny és a most leigazolt Tálas Zsuzsi kiváló párt alkotnak feladó poszton. Egy nemzetközi viszonylatban is sikeres együttes irányítását bátran rájuk tudjuk bízni." – nyilatkozta a klubvezető.

A magyar válogatott feladó jó évet zárt Lengyelországban, a magasan jegyzett pontvadászat 6. helyén végeztek az újonc Trefl Proxima Krakow együttesével. Ennek hatására a játékosnak számos külföldi ajánlata volt, illetve a magyar élcsapatok szinte mindegyike megkereste, azonban ő a BRSE mellett döntött.

Karrierem talán legfontosabb eseménye a 2019-es hazai rendezésű Európa Bajnokság, így kiemelt jelentősége van, hogy a következő szezonban olyan klubban játszhassak, amely kellő stabilitást és biztonságot ad a számomra! Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam külföldön töltött szezonom során, amely nem csak a pályán, hanem azon kívül is segítséget adhat. Megtisztelő, hogy a klub ismét mellettem tette le a voksát. Őszintén elmondom, nem kellett sokat gondolkodnom a döntésem meghozatalában, hiszen Magyarország legjobb klubját választottam, amely nemzetközi szinten is előkelő helyet foglal el. Örömmel és motiváltan térek vissza, célunk, hogy a hazai sorozatokban és az európai kupaporondon is maradandót alkossunk! Egy nagyszerű és szerethető csapat van kialakulóban Békéscsabán, mindent meg fogunk tenni, hogy sikeresek legyünk! Alig várom, hogy újra fantasztikus hangulatban léphessek pályára a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban."

A 25. életévét júliusban betöltő játékos, a szezon végéig érvényes szerződést írt alá és augusztusban kezdi meg a munkát régi-új csapatánál.

A klub kiemelte, hogy a távozó szlovák válogatott Barbora Kosekova remek teljesítményt nyújtott a szezon második felében, szakmailag és emberileg is elégedettek voltak vele, így továbbra is kapcsolatban maradtak. Nem kizárt, hogy a későbbiekben még dolgoznak majd együtt a felek.