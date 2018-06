Sima győzelemmel rajtolt a magyar férfi pólócsapat

Sima győzelemmel kezdett a magyar válogatott a férfi vízilabda világliga nyolccsapatos szuperdöntőjében: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a hétfői nyitófordulóban 12-5-re nyert az ausztrálok ellen a Duna Arénában.

Férfi világliga, szuperdöntő (Duna Aréna):

Csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Magyarország-Ausztrália 12-5 (3-1, 1-1, 5-2, 3-1)

gólszerzők: Zalánki 3, Vámos, Erdély, Bátori 2-2, Bedő, Manhercz, Kovács G. 1-1, illetve Kayes, Elphick 2-2, Roach

Kissé álmosan kezdtek a csapatok, amíg a vendégek lövésig sem nagyon jutottak el, a magyaroknál Erdélyi Balázs első három próbálkozása célt tévesztett. A gólcsendet végül Vámos Márton törte meg, majd Zalánki Gergő értékesített egy emberelőnyt. Az ausztrálok szépítettek, de Zalánki a negyed vége előtt visszaállította a különbséget.

A második negyedet a korábban évekig Magyarországon légióskodó Joseph Kayes gólja vezette fel, majd két hazai emberelőny is kimaradt. Az elpuskázott lehetőségek ellenére megmaradt az előny, köszönhetően Nagy Viktor magabiztos védéseinek. Fél perccel a nagyszünet előtt Bedő Krisztián harcolt ki ötméterest, amelyet Erdélyi értékesített.

A fordulást követően újfent Bedőnek köszönhetően került fórba a hazai csapat, s ezúttal ő maga váltotta gólra a lehetőséget, majd Bátori Bence lőtte ki a bal alsó sarkot (6-2). Vámos ötösből, Erdélyi fórból növelte az előnyt, mielőtt az ausztrálok hosszú idő után újra megzörgették a hálót. A negyed vége előtt Zalánki harmadik találatát is megszerezte, az ausztrálok viszont négy másodperc a dudaszó előtt értékesítettek egy fórt.

A zárófelvonás elején a kapuban - a Nagy Viktort váltó - Kardos Gergely mutatta meg, hogy lehet rá számítani, majd a Ferencvárostól távozó Manhercz Krisztián is feliratkozott a gólszerzők közé. Másfél perccel a vége előtt Kovács Gergő is betalált, az ausztrálok végül emberelőnyből azért felavatták Kardost. A 12-5-ös végeredményt Bátori állította be ötméteresből.

A magyar válogatott kedden 18.15-től a montenegróiakkal, szerdán 20 órától pedig a japánokkal játszik a csoportküzdelmek során. Csütörtökön a negyeddöntőkkel folytatódik a torna, majd pénteken az 5-8. helyekért játszanak, illetve az elődöntőket bonyolítják le. Szombaton a helyosztókkal zárul az esemény.

korábban:

Montenegró-Japán 14-8 (4-1, 3-4, 5-2, 2-1)

B csoport:

Egyesült Államok-Spanyolország 8-6 (2-3, 3-1, 1-1, 2-1)

Horvátország-Kazahsztán 15-5 (3-1, 3-1, 4-3, 5-0)