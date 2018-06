Klasszis kapust igazolt a Ferencváros

A Ferencváros férfi kézilabdacsapata szerződtette a montenegrói Rade Mijatovicot, az állandó Bajnokok Ligája-résztvevő Meshkov Brest kapusát.

A 36 éves kézilabdázó, aki egy plusz egy évre írt alá a Fradihoz, több mint 100-szoros montenegrói válogatottnak mondhatja magát, a legutóbbi Európa-bajnokságon még ő volt a nemzeti csapat első számú kapusa, majd az Eb után visszavonult a válogatottságtól, számol be a zöld-fehér klub hivatalos oldala.

Mijatovic a fehérorosz bajnok Meshkov Brestben is az első számú kapus volt, de játszott korábban a Partizanban, a Dinamo Minszkben, a Metalurgban és Spanyolországban is, valamint a magyar közeg sem lesz neki új, hiszen Csurgón és Tatabányán is védett már.

Személyében egy rendkívül rutinos, nemzetközi színtéren is bizonyított, igazi bravúrkapust szerződtetett a Ferencváros, aki öt szezont játszott a Bajnokok Ligájában, a Tatabányával pedig az EHF-kupában is szerepelt.

„Beszéltem honfitársammal, a Ferencvárosban játszó Bozo Andjeliccsel, aki csak jókat mondott a klubról és az itt dolgozókról. Szimpatikus volt az a terv, amit a vezetőség felvázolt, de sokat számított az is, hogy a családom közel van, ez az én koromban már komoly szempont" – nyilatkozta a montenegrói kapus.

Király Sándor szakosztályvezető elmondta, hogy fontos szerepet szánnak Mijatovicnak a csapaton belül. „A ferencvárosi férfi kézilabdának nagyon nagy szüksége volt még egy olyan játékosra, aki Schuch Timuzsinnal együtt egyensúlyt teremthet fiatal, lelkes és elszánt tehetségeink, valamint a rutinos kézilabdázók között. A Bajnokok Ligája és nemzetközi világversenyek tapasztalatával felvértezett Rade Mijatovic pedig tökéletes erre a nagyon fontos szerepre."

"Úgy gondolom, hogy új igazolásunk, az ifi válogatott, 18 éves Merkovszki Pál is sokat fejlődhet mellette a felnőtt csapat edzésein. Nagyon sokat várunk tőle."

A következő szezonban tehát Rade Mijatovic, Marián Zernovic és Merkovszki Pál lesz a csapat három kapusa. Nagy Levente játékospályafutását a Ferencvárosban befejezte, de a klub fontos szerepet szán neki az utánpótlásban, ahol kapusedzőként dolgozik tovább.

A Ferencváros már korábban szerződtette Schuch Timuzsint, Debreczeni Dávidot, Kovacsics Pétert, Szakály Benedeket, Teimuraz Orjonikidzét, valamint az ifi válogatott Merkovszki Pált, Holdosi Bencét és Musztács Dánielt. Rade Mijatovic a keret negyedik, és egyben utolsó légiósa is.