Veszprémből igazolt válogatott átlövőt a Ferencváros

HIVATALOS! Itt még Bali Ricsit próbálja megállítani, a következő szezontól azonban csapattársak lesznek, ugyanis a Veszprém válogatott jobbátlövője, a 27 éves Ancsin Gábor a Ferencvárosban folytatja pályafutását! #kezilabda #ftc #ftcferfikezilabda #ftckezilabda #ftchandball #handballpassion #handballplayer #handball #hajrafradi #fradizmus

A post shared by FTC férfi kézilabda (@ftc_ferfi_kezilabda) on Jun 22, 2018 at 3:05am PDT