Nem sikerült a bravúr Limában a női röpiseknek, Peru az elődöntőben

Második mérkőzését vívta Peruban a magyar női válogatott, ezúttal a házigazda ellen, melynek tétje a legjobb négy közé kerülés volt a Nemzetek Ligája interkontinentális selejtezőjében. A hazai együttes az első két szettet rendkívül simán nyerte, a harmadikban azonban magára talált a magyar csapat, háromszor is szettlabdához jutott, de egyikkel sem tudott élni, így végül Peru győzött és jutott az elődöntőbe.

Ugyan magyar ponttal indult a találkozó, de a hazai együttes azonnal átvette az irányítást, Jan De Brandtnak 6:2-es hátrányban időt kellett kérnie. Erre két ponttal válaszoltunk, de Peru is tudott újítani és növelte előnyét. Mezőnymunkában rettenetesen érződött Molcsányi Rita hiánya, aki sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, így liberó nélkül küzdött a magyar csapat. A Coliseo Eduardo Dibósban karneváli hangulat uralkodott, még annak ellenére is, hogy a hazaiak szövetségi kapitánya, Carlos Aparicio sárga lapot kapott szövegelésért. Nagy Eszter, Pintér Andrea és Dékány Bernadett pontjaival csökkentettük a hátrányunkat, így a peruiaknak is időt kellett kérniük. Ez megtörte a lendületünket és újat adott a hazaiaknak, akik le tudták zárni az első szettet (25:14).

A második felvonás is sikeres magyar támadással indult, majd Dékány hajszálpontos ütését hiába videóbírózták a peruiak. Kiválóan tartottuk magunkat és a blokkunk is jól működött, miközben mindenki csúszott, mászott, vagy repült a labdákért. Azonban érződött a fáradtság és az, hogy Peru a pihenőnap miatt frissebb volt, jobban bírta erővel a hazai válogatott és pontról pontra sikerült ellépnie. Sajnos még egy rövidebb fellángolás sem jött össze, így a játszma végére tekintélyes különbség alakult ki (25:11).

Ez sem szegte a magyar lányok kedvét, akik a harmadik szettet 3:0-val indították, majd 7:2-re is vezettek. A hazaiak természetesen nem hagyták annyiban és gyorsan zárkóztak, de az első technikai szünetre mi mentünk előnnyel. 10:7-es magyar fórnál időt kértek a dél-amerikaiak, viszont ez sem segített rajtuk, összeálltunk támadásban, ők pedig egyre többet hibáztak. Pekárik Eszter egymás utáni két blokkjával 16:11-es előnyben voltunk a második kisszünetnél. Amikor három pontra csökkent az előnyünk, Jan De Brandt időt kért, amire először jól reagáltunk, azonban a peruiak összeszedték magukat, és átvették a vezetést 23:22-re. De nem törtünk meg, 24:23-nál mi jutottunk szettlabdához, ők pedig időt kértek. Ezt azonban hárították, majd a következő kettőt is és már ők nyithattak a meccsért, amit sajnos elsőre be is ütöttek.

Fantasztikus végjáték, de hazai örömmel, az utolsó szettet (28:26) és a mérkőzést is Peru nyerte, így a vendéglátó csapat jutottbe az elődöntőbe, ahol Bulgária válogatottjával találkozik.

Jan De Brandt szövetségi kapitány így értékelt a mérkőzés után: Az első két szettben rengeteget szenvedtünk a nyitásfogadással, liberó hiányában tapasztalatlan játékosok fogadtak és ez rányomta a bélyegét a játékra. A harmadik játszmát viszont nagyon jól kezdtük, ültek a támadásaink és a peruiak is hibázgattak. Sajnálom, hogy nem tudtuk behúzni a végét, mert megérdemeltük volna, de így is azt gondolom, hogy méltón zártuk ezt a túrát.

Végeredmény, Nemzetek Ligája-selejtező:

Peru – Magyarország 3:0 (14, 11, 26)