A gyászoló Koszovó ellen is győzelemre készül a magyar kosárválogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott csütörtökön 20.30-tól világbajnoki selejtezőt játszik Koszovó ellen Pristinában. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány csapata a négycsapatos csoport harmadik, de még továbbjutó helyén áll, miután eddigi négy mérkőzéséből kettőt megnyert és kettőt elveszített. Idegenben két szoros meccsen maradt alul Lengyelország és Litvánia válogatottja ellen, ezt a rossz sorozatot törné meg Koszovóban. A hazaiak mind a négy eddigi meccsüket elveszítették, és bár biztosan szeretnének nyerni, sajnos ennél fontosabb események foglalkoztatják őket. Négy nappal ezelőtt ugyanis szörnyű tragédia érte a csapatukat.

Múlt hét vasárnap borzasztó hír érte Koszovót és az egész kosárvilágot. A válogatott centere, Gazmend Sinani autóbalesetben életét vesztette, három csapattársa és a gyúró pedig megsérült. A tragikus esemény miatt az ország szövetsége halasztást kért a következő két meccsére (a csütörtökön otthon ellenünk, míg vasárnap Lengyelországban lépnek pályára), de a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) a szoros menetrendre hivatkozva ezt elutasította.

A csapat természetesen a sérültek nélkül lép majd pályára, valószínűleg egészen különleges lelkiállapotban. Ivkovics is erre hívta fel a magyar válogatott figyelmét a meccsnapi dobóedzés elején: nem lehet tudni, hogy a történtekre hogyan reagál az ellenfél. Nem a legerősebb összeállításban, de egymásért, a sérült és elhunyt társukért fognak játszani, erre pedig a közönség is rátehet egy lapáttal. A szövetségi kapitány ezek miatt maximális koncentrációt vár el a játékosoktól, nem szeretné, ha kellemetlen meglepetésként érne bárkit is a koszovóiak esetleges extatikus állapota.

A szokatlan körülményeknek itt még nincs vége, a mérkőzést ugyanis egy bevásárlóközpontban rendezik. Sok európai, vagy észak-amerikai csarnoknak van pláza-jellege, ahol a sportlétesítményt ultramodern kiszolgálóegységekkel veszik körül. A pristinai „Pallati i Rinisë dhe Sporteve"-ben, szabadfordításban Ifjúsági- és Sportpalotában az embernek azonban más érzése támad. Mintha betévedne egy bevásárlóközpontba, ahol a ruhaboltok és a kávézók között egy félreeső folyosón végigsétálva egyszer csak egy háromezer férőhelyes arénában találná magát. Maga a pálya állapota finoman szólva sem ideális, de ezzel együtt is szinte kötelező behúznia a magyar csapatnak a győzelmet.

Decemberben már találkozott egymással a két válogatott, a debreceni Főnix Csarnokban akkor 5000 néző előtt a vártnál kicsit nehezebben, végül nyolc ponttal tudtuk legyőzni Koszovót. Igaz, akkor a magyar csapatból rengeteget kivett a három nappal korábbi lengyelországi meccs és az utazások. A keret ahhoz képest néhány helyen változott, a mag viszont ugyanaz, ráadásul ellenfelünknél a decemberi meccsen remekelő Scott Bamforth sem lép majd pályára. Így természetesen nem lehet más a cél, mint a győzelem és a továbbjutás bebiztosítása.

A mérkőzést a Duna World 20.30-től élőben közvetíti.