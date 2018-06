Kínkeserves kosárgyőzelem a gyászba borult Koszovóban

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 81-65-re legyőzte Koszovó csapatát Pristinában, ezzel matematikailag is biztosította helyét a vb-selejtező második körében, ugyanis már nem végezhet a C-csoport harmadik helyénél rosszabb pozícióban. Az első negyedben még teljesen egyértelműnek és simán tűnt a meccs, a másodikban azonban teljesen összeomlott a csapat, így végül csak vért izzadva, a negyedik negyedben sikerült bebiztosítani a győzelmet. Vasárnap Budapesten a keretét NBA-sztárokkal megerősítő Litvánia ellen zárja a csoportkört a válogatott.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott ötödik vb-selejtezőjét játszotta Koszovó fővárosában, Pristinában. Az eddigi négy mérkőzésből kettőt megnyert (mindkettőt otthon, először a mostani vendéglátó, majd Lengyelország ellen), míg kettőt elveszített (az elsőt Lengyelországban, a másodikat Litvániában), így a C csoport harmadik, még továbbjutó helyén állt. Egy koszovói győzelem esetén biztossá vált volna részvétel a selejtezők második körében.

Ellenfelünk négy vereséggel várta a mai találkozót, azonban ez is csak másodlagos volt, négy nappal a mérkőzés előtt ugyanis autóbalesetben életét vesztette a válogatott centere, Gazmend Sinani. Három csapattársa, valamint a gyúró pedig megsérült. A helyi szövetség hiába kért halasztást a tragédia miatt, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) ennek nem tett eleget, ilyen lelkiállapotban készült tehát a hazai csapat a magyarok elleni meccsre.

Allen Rosco közeli kettesével indult a meccs, a túloldalon Berisha próbálkozásai lejöttek a gyűrűről, a következő támadásból azonban betaláltak a hazaiak. Keller Ákostól jött gyorsan a válasz, miközben megszólalt a „Ria-ria!" a mintegy 40 fős magyar szurkolói csoporttól, melynek a fele helyi békefenntartókból állt.

Perl Zoltán 2+1-es akciójával 8-4-re vezettünk, majd náluk beesett az első tripla, 7-10-es magyar előnynél pedig a második is. A csereként beálló Govens Darrin révén mi is betaláltunk kintről, aztán Eilingsfeld is, elléptünk 20-12-re, miközben ők tiszta helyzetből homályt dobtak. Többel is vezethettünk volna, ha jobban vigyázunk a labdára, szerencsére Kovács Péter hármasa megnyugtatta a csapatot, valamint Ivkovics Sztojan szövetségi kapitányt is. A negyed utolsó percében Vojvoda Dávid is eredményes volt távolról, sőt, a dudaszó pillanatában Benke Szilárd is, azonban a visszanézés után kiderült, hogy későn engedte el a dobást. Panaszra így sem lehetett okunk, 29-19-re vezettünk, remekül működöt a támadógépezet.

A második játékrészben hátul is megvillant a csapat, Keller osztott ki egy méretes blokkot, viszont a koszovói csapat is összeszedte a védekezését, az első két perc pont nélkül telt el. A kosárcsendet viszont ők törték meg először egy ziccerrel, majd egy távoli kettessel.

Allen csak egy ponttal tudta növelni az előnyt, Koszovó (és a közönség) pedig vérszemet kapott, egy Bersiha-hármassal visszajöttek mínusz kettőre. Ivkovics időt kért, hogy megállítsa a rohamot, de a következő támadásnál egy szabálytalan zárás miatt elvették a bírók a labdát (jogosan), ők pedig kihasználták ezt és egyenlítettek. Érthetetlen módon összeestünk, ötlettelenek voltunk támadásban, hibát hibára halmoztunk ekkor. Grosha büntetőivel át is vették a vezetést, Perl jó középtávolijára égető szükség volt. Hét perc alatt mindössze három pontra futotta tőlünk, szerencsére egy koszovói tripla után Perl megint beköszönt, szintén távolról. Majd két büntetőt is a helyére küldött az Estudiantes Madrid legújabb igazolása, aztán Allen is követte a példáját, amivel átvettük a vezetést, de egy utolsó másodperces pöcivel egalizáltak, 39-39-es állással mentek szünetre a csapatok. Ezt a negyedet 20-10-re nyerték a hazaiak, további kommentárt nem is fűznénk hozzá.

Egy szép akciót követően hazai kosárral indult a második félidő, de Vojvoda floatere is bement a másik oldalon, aztán két büntetőt is értékesítetett, visszavettük a vezetést, de Berisha gól plusz jója után ismét ott volt az előny. Vojvoda megint minket juttatott előnyhöz, Allen betörésével pedig már három volt közte. De ezen a meccsen ennek is örülni kellett. Vojvoda legalább nagyon élt ebben a negyedben, rendkívül nehéz dobásokat hajított be, másnak viszont egyáltalán nem ment ekkor, a koszovóiak pedig iszonyatosan szívósan és keményen játszottak. Akárcsak novemberben, a debreceni meccsen. Tmusic hármasával megint ők vezettek, de Govens kegyetlen 2+1-e nem engedte lendületbe kerülni a hazaiakat. Majd jött Eilingsfeld János hárompontosa, amivel már öttel vezettünk és ennyivel is mentünk neki a negyedik felvonásnak.

Ami Govens saroktriplájával kezdődött, majd jött egy a másik sarokból is. Ezt Perl is megfejelte egy hulló falevéllel, 8-0-val indítottuk a negyedet, ami 13 pontos előnyt jelentett, ennyi még nem volt közte. Hiába kértek időt a hazaiak, nem tudtak kosarat dobni, nálunk viszont Eilingsfeld rendesen megtépte a gyűrűt, majd kis kosárcsend után ugyanígy tett Keller Ákos is. Viszont Tmusic kétszer is jól célzott a sarokból, nem nyugodhattunk meg, még úgy sem, hogy négy perccel a vége előtt tizeneggyel vezettünk. Vojvoda büntetőire is válaszoltak kintről, de szerencsére az idő nekünk dolgozott, ráadásul Govens három büntetőt is dobhatott. Ezekből csak egyet küldött a helyére, ám visszaszereztük a labdát, Eilingsfeld pedig a meccs jelenetét produkálta egy elképesztő poszterzsákolással, majd Keller is behúzott egy alley-oopot. A meccs ekkorra eldőlt, másfél perc volt hátra, Filipovity Márkó is beemelt egy hármast, a végén pedig lepörgették az órát a csapatok. Magyarország válogatottja kínkeservesen, 81-65-re győzött Koszovóban, ezzel biztosan továbbjutott a világbajnoki selejtezők második körébe. Azonban az elsőből még van hátra egy meccs, méghozzá vasárnap Budapesten a Tüskecsarnokban az NBA-sztárokkal érkező Litvánia ellen.

Végeredmény, kosárlabda világbajnoki selejtező, C-csoport, 5. kör:

Koszovó – Magyarország 65-81 (19-29, 20-10, 13-18, 13-24)

Magyarország pontszerzői: Vojvoda 17, Govens 13, Perl, Eilingsfeld 12-12, Allen 10, Keller 8, Kovács 5, Filipovity 3, Tóth 1.

A mérkőzés után Ivkovics Sztojan így értékelt: