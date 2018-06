Akár a Bajnokok Ligája csoportkört is megcélozhatja a Békéscsaba

A lengyel Budowlani Lodz együttesét sorsolták a magyar bajnok Békéscsaba mellé a női röplabda Bajnokok Ligája selejtező 1. fordulójában.

A luxemburgi sorsoláson az is kiderült, hogy a Békéscsaba az első mérkőzését hazai pályán játssza október 23-án, vagy 24-én. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Lengyelországban.

Amennyiben a Békéscsaba sikerrel veszi ezt az akadályt, akkor még egy selejtező vár a magyar csapatra a csoportkörbe kerülését. Ott vagy a bosnyák Brcko, vagy a francia Mulhouse közül érkezik az ellenfél.

A Békéscsabának az elmúlt években nem volt szerencséje a sorsolásokkal, hiszen két alkalommal is rendkívül erős olasz ellenfeleket húztak melléjük. Most azonban jóval szerencsésebben alakult a helyzet. Ha a magyar csapat felkészülése zavartalan lesz és az együttest elkerülik a sérülések, akár a BL-csoportkört is megcélozhatja.