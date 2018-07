Hat Európa-bajnok szerepel a női pólóválogatott Eb-keretében

A belgrádi aranyérmes csapatból hatan lesznek ott a női vízilabda-válogatottban a szombaton kezdődő barcelonai Európa-bajnokságon.

Bíró Attila szövetségi kapitány a Vodafone Kupa, majd a rotterdami felkészülési torna után megnevezte azt a 13 játékost, aki részt vehet a kontinensviadalon. A szakvezető a szűkített 15-ös keretből végül Kasó Orsolyát és Máté Zsuzsannát hagyta ki.

"Több poszton is éles volt a verseny, ami remélem, a jövőben is folytatódik" - mondta Bíró Attila. "A kapusoknál Tóth Eszter meggyőző volt - amennyire hátrány, hogy nem ismeri teljesen a nemzetközi mezőnyt, annyira előny, hogy őt sem ismerik. A felkészülésünk jól halad, de hogy hol tart, majd az Európa-bajnokság mutatja meg. Jó volna már az első héten is jól játszani, de a legfontosabb, hogy a másodikon legyen a csúcsforma, akkor jöjjön igazán ki a befektetett munka. A négy közé jutás az első cél, nem is lehet más, minden szempontból sokat érne a csapatnak egy érem" - tette hozzá.

A címvédő együttesből hatan voltak ott a 2016-os, belgrádi aranyérmes csapatban (Gangl Edina, Csabai Dóra, Garda Krisztina, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Szücs Gabriella), ketten vannak, akiknek a tavalyi világbajnokság volt a világversenyes bemutatkozásuk (Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya), míg öten első felnőtt világversenyükre készülnek: Tóth Eszter, Horváth Brigitta, Leimeter Dóra, Parkes Rebecca és centerként a korábbi kapus, Gyöngyössy Anikó.

A válogatott hétfőn és kedden átütemezett edzésekkel készül a szombati, spanyolok elleni első barcelonai mérkőzésre, amely 22.15 órakor kezdődik.

"Délben szárazföldi, utána másfél órás vízi edzés vár a lányokra, majd este tíztől éjfélig tréningezünk, hozzászoktatva így magunkat a kései időponthoz" - jelentette ki a kapitány.

Az együttes csütörtökön utazik Barcelonába, ahol a csoportmeccsek során a B jelű hatosban a spanyolok után sorrendben a törökökkel, a szerbekkel, az oroszokkal és a németekkel találkozik.

Az Eb-csapat:

Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Tóth Eszter (BVSC)

Mezőnyjátékosok: Csabai Dóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Illés Anna (Berkeley, amerikai), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE)