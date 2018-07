A vért ivó szerbek összetörték a magyar kosaraslányok álmát

Csak 15 percig játszott jól a magyar női U20-as kosárlabda-válogatott Sopronban a korosztályos Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A 15 percben még 17 ponttal vezető magyarok végül 12 pontos vereséget szenvedtek a szerb csapattól és ezzel nem jutottak be a legjobb négy közé.

Nem sok mindent lehetett kihúzni Cziczás László szövetségi kapitányból a szerbek elleni negyeddöntő előtt. A mester feszült állapotban várta a négy közé jutásért zajló meccset - nem véletlenül. A több héten át zajló közös munka, a rengeteg edzés és a magyar lányok kezében-lábában lévő összes meccs most nyerhetett értelmet. Ha bejutunk a legjobb négy közé, az óriási siker, ha nem, akkor sem kell senkit temetni, de ebben az esetben kissé más a leányzó fekvése.

A magyar U20-as női kosárlabda-válogatott a három csoportmérkőzésen és a belgák elleni nyolcaddöntőben nagyszerűen játszott Sopronban. A csapatot olyan rutinos, az NB I-et és a nemzetközi kupákat is megjárt harcosok alkotják, mint Studer Ágnes, Gereben Lívia, Kiss Virág, Czukor Dalma, vagy Török Ágnes. Nem mondható tehát rutintalannak a társaság, de az is igaz, hogy nem mindennap vívnak ekkora téttel bíró meccset - ráadásul hazai pályán.

A soproni Novomatic Aréna VIP-széksorain Székely Norbert, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya figyelte a történéseket. Székely már most nagyon kellemes helyzetben van, ha a felnőtt nemzeti csapat összeállítására gondol, mert a válogatásnál a bőség zavarával küzdhet. Hogy ebből mi jön ki, azt majd ősszel az Albánia és Oroszország elleni idegenbeli Eb-selejtezőn láthatjuk meg, de ha valami nagy fejreállás nem történik, a 2019-es szerb-lett közös rendezésű Eb-re kijut Magyarország.

Ami a soproni U20-as negyeddöntő első félidejét illeti, arra a legjobb a hektikus jelző. A magyar csapat elképesztő lendülettel kezdett. Kiss Virág nagyszerű centerjátéka, Gereben Lívia és Studer Ágnes remek dobásai nyomán már az első negyedben elhúzott Magyarország, tíz perc alatt 20 pontot dobva az ideges szerbeknek. A második negyedben is megvolt a 20 dobott pont, csakhogy ekkor kissé visszaesett a mieink támadójátéka. Pedig erre semmi ok nem volt és semmi jel nem mutatott. A 15. percben 35-18-ra vezetett a magyar csapat, ekkor jött négy rettenetes perc, 37-31-re pedig felzárkózott Szerbia. Tehát ebben a négy percben 2-13-as szériát produkáltak a szerbek. Ekkor tényleg idegnyugtatólag hatott Gereben Lívia hárompontosa, amellyel elértük a 40 dobot pontott. Pontosan ebben a négy percben látszott, hogy az ellenfél agresszív letámadása nem jött be a magyaroknak, de lett-török-spanyol bíróhármas is megtolta egy cseppet Szerbia szekerét.

A harmadik negyed elején 43-33, majd megint úgy dobtak a szerbek öt pontot, hogy mi egyet sem. Nagyon nem akart összeállni a magyar csapat játéka, a harmadik negyed végén egészen drámai pillanatokat éltünk át. Az addig végig vezető magyar csapat 6 másodperccel a dudaszó előtt támadást indított, de elhibázta, a szerbektől Ivana Katanics a dudaszó pillanatában dobott be egy hármast - ezzel 52-52 lett az állás. A piros mezes magyar válogatott játékában sok volt a hiba, a lányok egymás után bizonytalanodtak el, csak Gereben tudta a lépést tartani ekkor.

Az utolsó negyed tehát döntetlenről indult, majd Bojovics kosarával a 31. percben először vezettek a szerben (54-52.) Studer ziccert rontott, Gereben egy büntetőt bedobott, a szerbek nagyon agresszíven kosaraztak. A 36. percben 58-61, a vért vedelő fehér mezen Szerbiának minden bejött, nekünk semmi sem. A magyar csapat játékában egyre több lett a technikai hiba, az idő nem nekünk dolgozott.

Az utolsó percekben mindenki mindenhonnan tüzelt, de magyar kosár nem született. Jelképes volt, amikor Kányási Veronika egy az egyben feltett ziccere is kiszédült - itt már semmi sem sikerült. Nem úgy a szerbeknek, akik egy félidőnyi agresszív és magabiztos játékkal

A magyar csapat az első 15 percben mintaszerűen kosárlabdázott, de utána valami megtört a fiatal együttes játékában. Egészen biztosan óriási volt a tét a mieinknek, hiszen a legjobb négy közé jutás valóban csodálatos eredmény lett volna. Kár, hogy ez nem sikerült.

Női kosárlabda U20-as Európa-bajnokság, negyeddöntő: Magyarország-Szerbia 61-73 (20-18, 20-15, 12-19, 9-21)