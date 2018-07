Az Eb ötödik helyéért játszhat az U20-as női kosárválogatott

Az ötödik helyért játszhat a házigazda magyar válogatott a Sopronban zajló U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon, miután szombaton 72-55-re legyőzte Portugália csapatát. Az MKOSZ tudósítása a mérkőzésről:

Török Ágnes ziccerével indult a találkozó, majd Studer talált be kintről. Nem késett sokat a portugál válasz sem, de két perc elteltével vezettünk (5-4). Meglehetősen gyors tempóban indult a mérkőzés, nem igazán használták ki a csapatok a 24 másodperces támadóidőt. Mariana Silva büntetőivel átvették a vezetést a vendégek, Czukor középtávolijával azonban ismét a mieinknél volt az előny. Rodrigues triplát dobott, Kiss Virág egyenlített szép centerezést követően. Oda-vissza estek be a kosarak, egyik fél sem tudott 1-2 pontnál nagyobb előnyhöz jutni – 12-12-ről indult az első negyed utolsó perce, végül Gereben ziccerével 14-13-as előnnyel mehettek pihenőre a magyarok.

Mérész két büntetőjével, valamint letámadással próbáltak szökni a házigazdák, de Rodrigues betalált – jól tartották magukat a portugálok, Santos hármasával egyenlítettek (18-18). Studer kapta el a fonalat, két támadás alatt két trojkát is beszórt, időkérésre késztetve Eugenio Rodrigues mestert (24-18).

Tenyér Zsófia talált be, majd Santos dobott hármast, Gereben ziccert – felpörögtek az események, hét ponttal elléptek a magyarok a negyed derekára (28-21). Nem adták fel azonban a vendégek, két kosárral megint feltornázták magukat, sok volt a magyar hiba ebben a szakaszban. Török büntetőivel és Gereben betörésével megint 7 pont lett az előnyünk, egy perc volt már csak hátra félidőig. Mateus triplájára Török válaszolt egy nehéz ziccerrel, 36-30-as vezetéssel jött a nagyszünet.

Ahogy több korábbi meccsen is, úgy ezúttal is a három szekszárdi játékos húzta a mieink szekerét – Studer 9, Gereben 8, Kiss pedig 6 pontot tett a közösbe. A másik oldalon Silva és Santos álltak 7-7 egységgel.

Gereben szép labdával találta meg Kisst a palánk alatt, a kosárra Serranho válaszolt rögtön a másik oldalon. Kányási, majd Gereben kosaraival végre sikerült 10 ponttal ellépniük a lányoknak, jött is az újabb portugál időkérés (44-34). Érdekes módon kintről sokkal jobban céloztak a vendégek, mint a triplán belülről – a festéket dominálta a magyar csapat. Török dobott duplát a támadóidő lejártakor, kellett is, hiszen tízen belülre lopózott Portugália (46-39). Török újabb kettese után Mérész talált be faulttal együtt, 2+1-es játékával 51-39-re léptünk el – két perc volt hátra a negyedből. Chemiti és Török „váltottak" triplát, végül 57-44-gyel zárult a játékrész – fokozatosan lépett el ellenfelétól Cziczás László alakulata, főként Török extra kosaraira alapozva.

Gereben büntetői után Studer dobott be egy újabb triplát, immáron a negyediket – gyors 5-0-lal kezdtek a magyarok, jött is a vendég időkérés (62-44). Lendületbe jöttek a lányok, a remeklő Török is behintett egy kintit, 67-44-re módosítva az állást, eldöntve a lényegi kérdéseket. A végjátékban a mieink remekül őrizték előnyüket, bár Portugália még bejött 20 pont alá, a győztes kiléte nem lehetett kérdés. A hölgyek végül 72-55 arányban győztek, ezzel vasárnap 13:15-kor Franciaországgal játszanak az ötödik helyért.

Női U20-as A divíziós Európa-bajnokság, helyosztó az 5-8. helyért:

Magyarország - Portugália 72-55 (14-13, 22-17, 21-14, 15-11)

Magyarország: Studer 12/12, Gereben 14, Czukor 2, Török 17/6, Kiss 8. Csere: Mérész 11, Kányási 6, Jáhni -, Szeitl -, Tenyér 2, Varga -, Radócz -. Edző: Cziczás László, Földi Attila

Portugália: Rodrigues 16/6, Santos 8/6, Jordao 2, Serranho 4, Silva 9/3. Csere: Cavalheira -, Jesus -, Ramos 1, Cabral 1, Vargas 1, Mateus 5/3, Chermiti 8/6. Edző: Eugenio Rodrigues, Ana Neves