Világbajnok a női junior kézilabda-válogatott!

A magyar női junior kézilabda-válogatott a debreceni világbajnokság döntőjében 28-22-re legyőzte Norvégiát, és megnyerte a tornát. Az első félidőben még nem találta a csapat a norvégok kemény védekezésének az ellenszerét, a második harminc percet azonban nyolc góllal nyerte meg Golovin Vlagyimir csapata. A magyar csapatból három játékos is bekerült a torna álomcsapatába.

Éppen egy hete az utolsó csoportmérkőzésen nagyon simán, 35-27-re legyőztük Norvégiát, akik azért az egyenes kieséses szakaszban megmutatták, hogy nagyon is jól tudnak kézilabdázni, hiszen legyőzték a franciákat és az oroszokat is. A mieink viszont hétből hét meccset nyertek, köztük olyan presztízscsatákat is, mint a Románia ellen negyeddöntő.

A kapuban az északiak elleni csoportmeccsen remekül, ötven százalék fölött védő Suba Sára kezdett, így ő kapta az első gólt is, amire a mieink a harmadik perc végén tudtak válaszolni, amikor Klujber Katrin lőtte ki a hosszút nyolc méterről.

A felvezetőben csak "norvéggyilkosként" bemutatott Suba az ötödik percben fogta meg az első lövést, majd Klujber újabb, szerencsés góljával, és Háfra Noémi betörésből szerzett góljával egy percen belül elhúztunk kettővel, majd Lakatos Rita is bejelentkezett egy góllal (4-1).

A norvégokat persze soha nem szabad leírni, kapaszkodtak is, a kilencedik perc végén fel is jöttek egy gólra, pedig Klujber ekkor már háromnál járt, majd Reistad révén ki is egyenlítettek. Öt norvég gól, öt norvég gólszerzőtől, nekünk pedig nem volt szerencsénk, a tornán szinte hibátlanul játszó Márton Gréta lövése két kapufát is érintett, mielőtt kijött volna, ráadásul az első meccsen nyolcból nyolc hetest belövő Klujber is hibázott egy büntetőt. Reistad újabb góljával a vezetést is átvették a norvégok, aztán viszont Faluvégi fél percen belül két kiállítást is kiharcolt, a dunaújvárosi irányító pedig a második hetesét már nem hibázta el. Reistad nem ijedt meg a kettős hátránytól, inkább lőtt egy gólt, majd Kuti kicsit kényelmes ejtését kapta le a norvég kapus.

Eltelt a félidő fele, és mintha mi sem történt volna, Háfra góljával egyenlő (7-7) volt az állás, bár Pásztor Noémi kétperces kiállítása miatt nehéz időszak elé néztünk. Háfrát emberfogással igyekeztek kivenni a játékból a norvégok, de volt helyett más vállalkozó, Lakatos lőtt óriási gólt a szaggatottról. Reistad újabb gólja után a 22. percben Golovin Vlagyimir időt kért, a támadásvariációink közül kihúzta azokat, amiket kiismertek a norvégok, pályára küldte Fodor Csengét, aki rögtön góllal hálálta ezt meg.

Elrontottunk egy támadást, amiből kaptunk egy gólt (Reinstad nyilván), és a 26. percben először vezettek kettővel a norvégok (11-9), úgyhogy a legjobbkor jött Szabó Kitti talpról eleresztett lövése. Golovin jól beszélt az időkérésnél, igyekezett megnyugtatni a csapatot. Kevésbé volt megnyugtató, hogy az uruguayi játékvezetők olykor indokolatlan nagyvonalúsággal értelmezték a szabályokat. A szünetre maradt a kétgólos norvég előny (12-10), de a két csapat között egyáltalán nem volt különbség.

A 2. félidő történései

A második harminc perc rendre a magyaroké volt eddig a vébén, nem csak ellenfeleiknél, hanem az első félidei önmaguknál is rendre jobbak voltak. Egy Klujber-góllal nyitottunk, majd Lakatos is eredményes volt, de a norvégok mindkettőre válaszoltak.

Ugyanez történt Háfra és Lakatos újabb gólja után is. Aztán Ellersten kiállítása megadta az esélyt, és Háfra góljával előbb egyenlítettünk, Faluvégi találatával pedig hosszú idő után végre visszavettük a vezetést (16-15). Pásztor Noémi révén lőttünk gólt lerohanásból is, de leszakítani nem tudtuk a norvégokat. A 43. percben Lakatos Rita összefejelt Solstaddal, és nem is tudta folytatni a mérkőzést, Szabó Kitti feladata maradt az irányítás. Háfráé pedig továbbra is a góllövés, és végre újra két góllal vezettünk (19-17).

Jó lett volna a dél-amerikai játékvezetők legalább a lábbal levett labdákat lefújják, de bánja kánya, amíg Háfra hetest harcol ki, Klujber belövi azokat. Ezúttal jók voltunk előnyben, Háfra lőtt egy újabb hatalmas gólt, a norvégok pedig szűk negyedórával a meccs vége előtt kikérték az utolsó idejüket - ekkor három góllal vezettünk (21-18).

A hatgólos Háfrával - szerencsére - csak Klujber tartotta a lépést, ő a hetediket lőtte az 50. perc elején. Lund hetesével közelebb lopóztak a norvégok, mi pedig Háfra két percét igyekeztünk átvészelni. Ez jól is ment, és az utolsó hét percben már arra is figyelni kellett, hogy megőrizzék a lányok a hidegvérüket, játsszák végig a támadóidőt, és lehetőleg minél több norvég támadást védekezzenek ki. Ebben Suba Sára élen járt, illetve a támadásban pár percig pihentetett Háfra is, aki egy hatalmas góllal tért vissza a pályára az 57. perc végén, amivel 26-21-re vezettünk, és gyakorlatilag megnyertük a világbajnokságot!

Az utolsó szó és az utolsó gól, természetesen Háfra Noémié volt, és a lefújásgkor hivatalossá vált, hogy 2018-ban a magyar női junior kézilabda-válogatott nyerte a világbajnokságot!

Eredmény, női junior világbajnokság, döntő:

Magyarország–Norvégia 28-22 (10-12)

gólszerzők: Háfra, Klujber 8-8, Lakatos 4, Fodor 3, Pásztor, Szabó K. 2-2, Faluvégi 1, illetve Reistad 7, Jacobsen 4, Gabrielsen, Ellertsen, Fossheim 2-2, Olsen, Hovland, Nestaker, Lund, Syverud 1-1

a 3. helyért:

Koreai Köztársaság-Oroszország 29-27 (10-13)

A világbajnokság álomcsapatába három magyar játékos is bekerült:

Legjobb balátlövő: Háfra Noémi

Legjobb jobbszélső: Faluvégi Dorottya

Legjobb beálló: Pásztor Noémi

A világbajnok magyar válogatott névsora:

Binó Boglárka, Faluvégi Dorottya, Fodor Csenge, Giricz Laura, Háfra Noémi, Hlogyik Petra, Hornyák Bernadett, Horváth Laura, Kácsor Gréta, Klujber Katrin, Kuti Bettina, Lakatos Rita, Márton Gréta, Pásztor Noémi, Pénzes Laura, Suba Sára, Szabó Kitti, Tóvizi Petra, szövetségi edző: Golovin Vlagyimir, edző: Pigniczki Krisztina