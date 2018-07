A házigazda elleni vereséggel kezdte a női pólócsapat az Európa-bajnokságot

A barcelonai vízilabda-Európa-bajnokság nyitónapjának rangadóján a címvédő magyar válogatott a házigazda Spanyolországgal mérkőzött. Bíró Attila együttese az első félidőben még jól tartotta magát a torna egyik favoritja ellen, a másodikban azonban a spanyolok el tudtak lépni az emberelőnyös játékuknak köszönhetően, és végül sima, 13-9-es győzelmet arattak.

A hazai együttes hozta el az első ráúszást, de elhibázta a támadást, a túloldalon viszont Szilágyi Dorottya lövése sem volt jó. A következő viszont már igen, amivel meg is szereztük a vezetést. Az ellentámadást emberhátrányban sikerült kivédekezni, viszont Gurisatti Gréta próbálkozását is blokkolták a spanyolok. Egy magyar kapufa után aztán Beatriz Ortiz úszott meg, és még Keszthelyi Ritával a nyakán is sikerült betalálnia, amivel kiegyenlített a közönség legnagyobb örömére. Sajnos ezután Garcia is eredményes volt fórból, fordítottak a hazaiak. A mi első emberelőnyünk megint kapufával végződött (Szilágyi próbálkozott), majd Gangl Edina mutatott be egy védést. Szilágyi lövőkedve továbbra is megvolt, amit nem bántunk, ugyanis egy átlövéssel egalizált. Sajnos a negyed végén Beatriz Ortiz is megvillant megint, három másodperccel a vége előtt szerzett gólja nem igazán hiányzott.

A második negyedben eleinte a védelmek domináltak, még az emberelőnyök sem hoztak gólt. A gólcsendet aztán Szilágyi törte meg, elhajlásból bombázott a rövid felsőbe.

Nem sokkal később a spanyolok jutottak ötmétereshez, amit Espar értékesített, így újra a hazai csapat vezetett. Sajnos az előnyökkel továbbra sem tudtunk mihez kezdeni, ők viszont igen, Beatriz Ortiz is háromnál járt, ráadásul megint nagyon kevéssel (11 másodperccel) a negyed vége előtt szerzett gólt. A dudaszó pillanatában aztán Leimeter Dóra is betalált, aztán ment a matek, hogy időben született-e gól. Szerencsére igen, így sikerült egyetlen gólra csökkenteni a hátrány a félidőre (4-5).

A harmadik negyedet jól kezdte Spanyolország, Leiton volt eredményes négy méterről, aztán Illés Anna lőtte telibe a kapufát emberfórban.

Viszont a következő támadásban Csabai Dóra okos gólt szerzett, megint egy volt közte. A következő két támadásban még csak lövésig sem jutottunk, a bírók ugyanis mindkétszer elvették a labdát, a túloldalon viszont Garcia megszerezte második gólját is emberelőnyben. És amíg mi megint kihagytuk a sajátunkat, addig Garcia lőtt egy teljesen ugyanolyat, mint előtte, amivel már 8-5-re vezettek a spanyolok.

Nem volt egyszerű a feladat a negyedik negyedben, ráadásul Beatriz Ortiz negyedik (és persze emberelőnyös) góljával a különbség azonnal négyre hízott. Majd kettős előnybe kerültek, amit Espar kihasznált, 10-5-nél ez sajnos eldőlt, zsinórban négy gólt kaptunk. Azért nem adtuk fel, Keszthelyi Rita révén megszületett az első előnyben szerzett találatunk, aztán Szilágyi is lőtt egyet. Majd Gangl Edina bravúrral megfogott egy ötméterest, de Beatriz Ortiz lecsapott a kipattanóra is bepöckölte. Még szerencsénk sem volt. Leimeter aztán dühből bevágott egy előnyös gólt, viszont Garcia csavarból is eredményes tudott lenni. Felpörögtek az események, Gurisatti Gréta is betalált. Ahogy Beatriz Ortiz is, aki hat góllal végzett (Garcia néggyel), rá nem volt ellenszerünk.

Az ő gólja állította be a végeredményt, 13-9-re győzött a hazai csapat, amely sokkal hatékonyabban használta ki az emberelőnyöket, ezen lesz még mit javítani a torna további részében.

Eredmény, nők, B csoport, 1. forduló:

Spanyolország-Magyarország 13-9 (3-2, 2-2, 3-1, 5-4)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Margeta (szlovén), Paoletti (olasz)

gólszerzők: Ortiz B. 6, Garcia 4, Espar 2, Leiton Arrones 1, illetve Szilágyi 4, Leimeter 2, Csabai, Keszthelyi, Gurisatti 1-1

Bíró Attila együttese vasárnap 14.00-kor Törökország ellen folytatja a kontinenstornát.