A női pólóválogatott kiütötte az Eb-n a törököket

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott 32-5-ös győzelmet aratott a török csapat felett vasárnap a barcelonai vízilabda Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában.

Bíró Attila együttese - amely szombaton, a nyitókörben 13-9-re kikapott a házigazda spanyoloktól - könnyed, átmozgató edzésnek beillő összecsapáson nyert.

Nők, B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Törökország 32-5 (8-1, 5-1, 9-1, 10-2)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Kikalisvili (georgiai), Kunikova (szlovák)

gólszerzők: Keszthelyi, Szilágyi, Gurisatti, Parkes 5-5, Horváth B. 3, Csabai, Illés, Szücs G. 2-2, Garda, Leimeter, Gyöngyössy 1-1, illetve Kus, Burali 2-2, Elma 1

Az Európa-bajnokság második napjának nyitómérkőzésére körülbelül ötven néző volt kíváncsi a helyszínen. A szervezők korrigálták a szombati bakijukat és ezúttal szépen szólt a magyar himnusz a Piscines Picornell uszodában.

A törökök az oroszoktól elszenvedett 35-4-s vereséggel rajtoltak, és ezúttal sem számíthattak sok jóra. A magyar szövetségi kapitány előzetesen közepes erősségű edzésnek minősítette ezt a mérkőzést, amelyen a két csapat közötti óriási különbség miatt még a különböző figurákat vagy az emberhátrányos védekezést sem lehet gyakorolni.

A magyar válogatott könnyedén szerezte a találatokat, mindenki feliratkozott a góllövők közé, a törököknek öt gól és néhány kivédekezett támadás jelentett csupán sikerélményt.