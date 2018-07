Döntetlent játszott a németekkel a magyar férfi vízilabda-válogatott

Sima győzelem helyett meglepetés-döntetlen született a magyar férfi vízilabda-válogatott utolsó csoportmeccsén. Märcz Tamás együttese 4-4-et játszott a papíron gyengébb Németországgal a barcelonai Európa-bajnokságon, így második helyen végzett az A-csoportban. A nyolc közé jutásért a török-holland meccs győztesével kell majd megküzdeniük Vámos Mártonéknak.

Bizonytalanul kezdett a magyar csapat, az első negyed inkább a németek kapusáról, Moritz Jerome Schenkelről, mintsem a mieink bravúrjairól szólt. Nálunk Nagy Viktor helyett Vogel Soma kezdett a kapuban, többször is jól védett, de Julien Real lövését nem tudta hárítani. A javunkra ítélt ötméterest Bátori Bence kihagyta, később Zalánki Gergő próbált szépíteni, de a német kapus azon a labdán is rajta volt, később Angyal Dániel se tudta bevenni Schenkel kapuját, az első negyed így 1-0-s német vezetéssel ért véget.

A második ráúszásban a németek hozták el a labdát, Schenkel újra megmutathatta, mit tud: Jansik lövését is megfogta, a magyar kapuban utána Vogel védett szépen. Egy gyors lefordulásból végül Zalánki Gergő - tíz és fél perc elteltével - szerezte meg a magyar válogatott első gólját, Schenkel hóna alatt kíméletlenül pattant be a labda (1-1). Ekkor már kezdett helyreállni a magyar védekezés, a blokkok és Vogel védései is jól működtek, de a németeknél Real egymaga verte vissza a magyarok támadásait, miközben sok volt a pontatlanság a magyarok támadásaiban. Mezei hiába harcolt ki emberelőnyt, Bátori lövése sem találta meg az utat a kapuba. Märcz Tamás időkérése után lefordultak rólunk a németek, de Vogel tökéletesen összpontosítva, homlokkal védett hatalmasat. A második negyedet 1-0-ra hozták a magyarok, így 1-1-gyel mentek félidei szünetre a csapatok.

A jelek szerint a hosszú szünetben a kapitányok alaposan felrázták a csapatokat, a harmadik negyedre felpörögve jöttek ki a németek és a magyarok is. Manhercz Krisztián révén a miénk lett a ráúszás, majd Bátori tökéletes passzát Bedő Krisztián váltotta gólra (1-2). A másik oldalon Jansik szabálytalansága miatt ötméterest kaptak a németek, Real be is bombázta Vogel mellett (2-2). Szinte azonnal a magyarok kerültek emberelőnybe, Bátori Bence ki is használta ezt, a blokk mellett pattintotta a rövid felső sarokba a labdát (2-3). A németek nem sokat vártak az egyenlítésre, Julian Real lőtt a kapuba (3-3). A negyed hátralévő részében a két kapus: a mieinknél Vogel, a németeknél Schenkel szinte belenőtt a kapuba, egyik oldalon sem született újabb gól.

A negyedik negyedben a németek kezdhették a támadást, az akciójukat az oldalhálóban fejezte be a labda, amire Kovács Gergő kapufája volt a válasz, majd Németország gyorsan visszavette az első negyedbeli vezetését, a csapatkapitány Stamm lőtt gólt, 4-3-ra mentek a németek. Három perccel a vége előtt egyenlített a magyar csapat Pohl Zoltán góljával (4-4). Az utolsó percben zúgott a ria-ria-Hungária a lelátóról, de hiába, mert nem sikerült a szépítés, döntetlennel zárta utolsó csoportmeccsét a magyar válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott a nyolc közé jutásért vasárnap a C-csoport harmadik helyezettjével találkozik, amely a papírforma alapján a holland csapat lesz.

Eredmény:



Magyarország-Németország 4-4 (0-1, 1-0, 2-2, 1-1)



Gólszerzők:

Zalánki, Bedő, Bátori, Pohl 1-1, illetve Real 3, Stamm 1

Magyarország:

Vogel - Vámos, Manhercz, Erdélyi, Bedő, Jansik D., Kovács G. - cserék: Mezei, Bátori, Zalánki, Angyal, Pohl