Varázsmaszk hozhat szerencsét a magyar pólós lányoknak

Olaszországgal játszik negyeddöntőt a magyar női vízilabda-válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon. Bíró Attila fiatal együttese eltökélten készül a hétfői meccsre, de nem csak a medencében. A törött orrú Gurisatti Gréta maszkja egyszer már szerencsét hozott klubjának, a dunaújvárosi játékos reméli, hogy most a válogatottban is így lesz.

A törökök elleni csoportmeccsen törött el az orra Gurisatti Grétának, aki azóta egy speciális maszkban játszik, nehogy rásérüljön. "Egy nagyon szerencsétlen mozdulatból, két kartempóval is eltalálta az orromat az egyik lány, utána engem állítottak ki, ez az aznapi bíráskodásról sokat elárult. A többi meccsen már figyelmesebbek voltak a játékvezetők. Sajnálom, mert olyan mérkőzésen történt, ahol felesleges volt ilyenbe belemenni, még akkor is, ha nem volt szándékos."

Az 1996-os születésű Gurissatti Gréta a helyszínen az Origónak elárulta, kemény lánynak tartja magát, most is fájdalomcsillapítók nélkül játszik. "Egyáltalán nem fáj. Három éve volt már egy orrtörésem, akkor nagyon fájt, most semmit nem érzek. Ha nem csináltattunk volna röntgent, nem is tudnám, hogy eltört. Nyilván látom, hogy nem úgy áll, ahogy kellene, de igazából még fájdalomcsillapítóra sem volt szükségem. Alapjáraton ilyen kemény vagyok, nem volt kérdés, hogy sérüléssel is játszom, inkább attól féltem, hogy pihennem kell. Évek óta azért dolgozunk, hogy most itt lehessünk, senki nem szeretne egyetlen meccset sem kihagyni egy Európa-bajnokságon, úgyhogy nagy könnyebbség volt, hogy engedték a maszkot."

Azt az orrvédőt, aminek külön története van. A Dunaújvárosnak már szerencsét hozott, bíznak benne a lányok, hogy a válogatottnál is beválik kabalaként. Ez az én maszkom, de már több csapattársamnak is kölcsönadtam. Legutóbb Garda Krisztinán volt, amikor LEN Kupát nyertünk a Dunaújvárossal. Neki akkor nagyon jól ment a játék, remélem, hogy nekem is szerencsét hoz. Más tornákon soha nem volt gond vele, most kifogásolták az ellenőrök, hogy túl kemény, úgyhogy a gyúrónk, Horváth Ákos és az orvosunk, Pavlik Attila a szerbek elleni meccs előtt amit csak találtak, polifoam darabot, ragasztószalagot, azzal puhították, így engedték meg végül, hogy rajtam legyen a meccs alatt."

Az olaszok elleni negyeddöntővel kapcsolatban izgatottan nyilatkozott a válogatottal a tavalyi, budapesti világbajnokságon ötödik helyig jutó játékos. "Nagyon jó meccsre számítok. Rotterdamban játszottunk velük idén, azt a mérkőzést nem jól kezdtük, de fordítottunk, harcias, tüzes meccs lett belőle. Mindenki sok felelősséget vállalt a támadásban és a védekezésben is, és sikerült megoldani, hogy nem Keszthelyi Ritára hárítottunk mindent. Azon a meccsen hatan vagy heten lőttünk gólt, az mindenkinek önbizalmat adott, ezt a magabiztosságot várom most is."

Kulisszatitokként azt is elárulta, a csapatban szinte mindenkinek van valami bevett szokása. "Nekem egy kis oroszlán van a köpenyzsebemben, a nyakára egy anyukámtól kapott nyaklánc van tekerve. Gangl Edina fél órával a meccs előtt már ugrálgat, zenét hallgat. Mindenkinek van valamilyen rigolyája, nem is nagyon szólunk ilyenkor a másikhoz, hagyjuk egymást felkészülni.

Az öltözőben viszont már igényeljük a zenét, ezt tavaly, a vb-n még nem nagyon nézték jó szemmel. Itt viszont többször is szóltak a lányok, hogy kapcsoljak zenét, amíg öltözünk. Főleg a '80-as, '90-es évek zenéit hallgatjuk, tegnap a kondiban például a Nyolc óra munka, nyolc óra pihenést a Beatricétől. Próbálok olyan zenéket választani, amivel motiválhatom a többieket" - vallotta be a női vízilabda-válogatott önkéntes dj-je.

A magyar női vízilabda-válogatott július 23-án, hétfőn 18.30-tól játszik negyeddöntőt Olaszországgal a barcelonai Európa-bajnokságon.