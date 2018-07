Nagy Viktor kaput szerelt, nyolc között férfi vízilabdázóink az Eb-n

Gólgazdag meccsen, szervezett támadásokkal, jól működő védelemmel harcolta ki a nyolc közé jutást a magyar férfi vízilabda-válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon. Märcz Tamás csapata 12-9-re legyőzte Hollandiát, ezzel biztosította további szereplését a tornán. A negyeddöntőben a csoportelsőként továbbjutó Szerbia lesz az ellenfelünk.

Maroknyi, de annál hangosabb magyar szurkoló előtt játszott a magyar csapat. A hollandok fölényben voltak – szerencsére csak a lelátókon. Habár a meccs első felében Hollandia folyamatosan a mieink sarkában volt, a hosszú szünet előtt megnyugtató, háromgólos előnnyel mehetett az öltözőbe a magyar csapat. A németek elleni, utolsó csoportmeccsen látott gyenge támadójátéknak nyoma sem volt. Ezúttal jól játszottuk meg a centereket és a széleket is, nem véletlenül nőtt egyre a csapat önbizalma, ahogy haladt előre a meccs.

Az első ráúszásnál Kovács Gergő orra elől halászták el a labdát, de hamar visszaszereztük, jöhetett is az első támadás és a holland kapus, Wagenaar védése. Jansik Dávid kiállítása miatt emberelőnybe kerültek a hollandok, de nem tudták kihasználni a fórt, így Nagy Viktor máris indíthatta Bátori Bencét, aki védhetetlenül a kapuba bombázott (1-0). Nem sokat kellett várni a válaszra, Jesse Koopman gyönyörű gólt szerzett a másik oldalon (1-1). A következő holland kísérletnél a felső léc segített Nagy Viktornak, nem tudtak fordítani a hollandok, de Vámos Márton sem, mert a kapu helyett az oldalhálóba talált. Erdélyi kiállítása miatt megint emberelőnyben voltak a hollandok, és hiába fogta meg Nagy Viktor a labdát, az olasz játékvezető bent látta, meg is adta Filipovic találatát (1-2).

A következő percben mi is kihasználtuk az emberelőnyt, Vámos Márton egyenlített (2-2). Pohl Zoltán ezután akcióból talált be, és vette vissza a vezetést a magyar csapatnak (3-2), de már jöttek is a hollandok, Van Ijperen és az egyenlítés (3-3). Marcz Tamás időt kért két, és fél perccel a vége előtt Angyal Dániel góllal nyugtázta a mester szavait (4-3). Bedő Krisztián könnyen kétgólosra növelhette volna a különbséget, ehelyett a hollandok megint egyenlítettek (4-4). Zalánki Gergő gyönyörű találatával, 5-4-gyel zárult az első negyed, Wagenaarnak arra se volt ideje, hogy a karját felemelje.

A második negyed első percében Zalánki Gergő a holland kapus fejét találta telibe, Van Den Burg pedig Nagy Viktor kapuját (5-5). Nem sokkal később Winkelhorst fordítani tudott (5-6), amire Zalánki gólja volt a válasz (6-6). Holland időkérés után újabb magyar gól jött: Vámos Márton második találatát szerezte a meccsen (7-6). Parádés Nagy Viktor védés után következett egy másik duplázó, Pohl Zoltán neve mellett is két gól szerepelt, és a meccsen először kétgólos volt a magyarok előnye (8-6). Az újabb magyar időkérés után még nagyobb lendületet kaptak a mieink, Vámos Márton harmadszor is betalált (9-6).

Szépen hízó magyar előnnyel folytatódott a meccs a hosszú szünet után, Zalánki Gergőnek köszönhetően már 10-6-ot mutatott a kijelző. Ezután állt néhány percet a játék, amíg Nagy Viktor megszerelte a kapuját. Mondhatni, gólbiztosra, mert a következő holland labda messziről elkerülte a hálót. Zalánki Gergő nagyot kapott a torkára a másik oldalon, de Erdélyi Balázs bosszút állt a szabálytalanságért, és belőtte a magyarok tizenegyedik gólját is. A hollandok szépítése után már csak egy magyar időkérés következett, 11-7-es magyar vezetéssel fordultak az utolsó negyedre a csapatok.

A következő gólra majdnem három percet kellett várni, az utolsó negyedben a hollandok kezdtek találattal (11-8), de jött máris a magyar válasz Vámos Mártontól (12-8). A hollandoknak már csak egy szépítő találatra volt erejük és idejük, 12-9-es magyar győzelemmel ért véget a meccs, ami a legjobb nyolc közé jutást jelenti a mieinknek.

A szerbek elleni negyeddöntő július 24-én, kedden délután öt órától lesz.