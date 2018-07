Nekimennek a szerbeknek férfi vízilabdázóink

A hollandok 12-9-es legyőzése után biztosította helyét a legjobb nyolc között a magyar férfi vízilabda-válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon. Märcz Tamás csapata a negyeddöntőben a bivalyerős szerb együttessel találkozik. A hollandok elleni meccs után a kapitánnyal együtt több játékosunk is azt mondta: nem ijednek meg a szerbektől.

Védekezésben és támadásban is fejlődnie kell a magyar válogatottnak Zalánki Gergő szerint. A hollandok ellen három gólt szerző játékos még azt sem tartja lehetetlennek, hogy legyőzzük a szerbeket. "Hátul is vannak hibák, amit a hollandok most nem használtak ki, de a szerbek ezeket be fogják lőni. Támadásban pontosabbnak kell lennünk, a félhelyzeteket nem kellene odaadni, amit most egy-két ember elkapkodott. Az emberelőnyös játékunkon van még mit gyorsítanunk, ha ezeket rendbe rakjuk, lehet esélyünk a szerbek ellen." A legnagyobb veszélynek azt tartja a Szolnok játékosa, hogy a szerbeknek szinte vérükben van a játék.

"Ők a legjobbak, ők a legnagyobb esélyesek, mindenre fel kell készülni. Nyolc-kilenc játékos Magyarországon játszik, pontosan tudjuk, hogy ki mit csinál, így ők is tudják rólunk, úgyhogy ez mégse annyira előny. Videózunk, megnézzük, hogy miket csinálnak, viszont ők ebben a legjobbak, hogy egy dolgot csinálnak csak, vízilabdáznak. De egy meccsen bármi megtörténhet."

Egyszerre bizakodóan és kritikusan tekint a negyeddöntő elé Vámos Márton is. A hollandoknak négy gólt dobó világbajnok válogatott úgy látja, van miből építkeznie a magyar csapatnak. "A szerbek ellen 110 százalékot kell adnunk, ellenük egyet se lehet hibázni, mert megbosszulják. Nagyon magas szinten vízilabdáznak, több tíz éve együtt játszanak, ismerik egymás mozdulatait. Mi formálódó csapat vagyunk, de nem úgy fogunk bemenni, hogy bedobjuk a gatyát, és lesz, ami lesz. Nekik fogunk menni, most eljött a tettek ideje mindenkinél.

A szövetségi kapitány Märcz Tamás gratulált játékosainak, de továbbra is úgy látja, van még min javítania a csapatnak. "A végjáték kicsit bosszantott, négy-öt gólos vezetésnél sokkal jobban kellett volna uralni a játékot, lehetett volna hat-nyolc gólos előnyt csinálni, főleg, ha már ilyen jól ment elől. Nem voltunk sokat együtt, nem mondom, hogy megtaláltuk önmagunkat, de előreléptünk. Túl sok dolguk van a kapusainknak, sok a blokkhiba, nem mindig jól helyezkednek a védőink. A szerbek közül jó néhányat ismerünk, olyan nagy meglepetéssel talán nem szolgálnak majd. Az egyik legjobb csapat a világon, ráadásul most egészen különös generációjuk van. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem félünk senkitől, mindenkivel szembe tudunk menni. Egy meccsen mindenki jobb lehet bárkinél" - mondta bizakodva Märcz Tamás.

A Szerbia-Magyarország férfi vízilabda Eb-negyeddöntő július 24-én, kedden délután ötkor kezdődik.