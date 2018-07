Gangl Edina: Még most is sajog az arcom!

Hatalmas lélekjelenléttel, 10 másodperccel a lefújás előtt védte ki az olaszok büntetőjét a magyar női vízilabda-válogatott kapusa a barcelonai Eb negyeddöntőjében. Gangl Edina a 10-9-megnyert meccs után önkritikusan nyilatkozott saját teljesítményéről, és azt is elárulta, mi járt a fejében az olaszok ötméteresének pillanatában.

Ariana Garibatti volt az olaszok legjobbja a meccsen: négy gólt szerzett a kilencből. Az utolsó negyed vége előtt tíz másodperccel farkasszemet nézett a magyarok kapusával, de Gangl Edina magabiztosan megfogta a lövését, bebiztosítva ezzel a csapat helyét az elődöntőben. "Nem szeretek Garibatti ellen védeni, nagyon kellemetlen lövései vannak. Az ötösnél éreztem, hogy meglesz, nem gondoltam arra, hogy ha bemegy, akkor jön a hosszabbítás, nem izgultam. Tudtam, hogy a csapatnak is adósa vagyok, muszáj ezt kivédeni." A magyar kapus jól ismerte az olasz játékost, nem tudta meglepni. "Szokta ide is, oda is lőni, de nagyobb százalékban nekünk jobb kézhez lőtte, ezért gondoltam, hogy megyek és belevetődök. Még most is sajog az arcom, mert arcon talált."

Gangl Edina az eredmény ellenére kritikusan beszélt saját teljesítményéről.

"Van bennem hiányérzet a mérkőzéssel kapcsoaltban, sokkal jobban szoktam az olaszok ellen védeni, de örülök, hogy az utolsó az enyém volt."

Az elődöntőt érő győzelem után úszással, és a következő meccsre való készüléssel tölti idéjét Gangl Edina, akihez hamarosan kedvese, a tévés műsorvezető Molnár Mátyás is megérkezik az Eb helyszínére.