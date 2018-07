A brutális, gátlástalan olaszok legyőzése után jöhet az Eb-elődöntő

Az utolsó másodpercig kiélezett meccsen, többször is hátrányból fordítva jutott elődöntőbe női vízilabda-válogatottunk a barcelonai Európa-bajnokságon, miután 10-9-re legyőzte Olaszországot. A csapat szövetségi kapitánya, Bíró Attila piros lapot kapott, így nem lehet a kispadon a meccs alatt, de szerinte ez nem befolyásolja a lányok játékát. A szerda délután ötkor kezdődő, hollandok elleni elődöntő előtti szünnapon, az olaszok legyőzése után beszélgettünk a mesterrel a helyszínen.

Nagyon enerváltnak tűnik, vagy mindig ilyen visszafogott?

Fáradt vagyok. Az olaszok elleni meccs után hajnali háromkor feküdtünk le, hétkor keltünk. A lányok azóta ettek, volt egy edzés, nyújtás-lazítás konditeremben, most pedig másfél órája videózunk a stábbal. Bízom benne, hogy délután tudok aludni kicsit, azután újra videózunk, majd edzés, de ez mindig ilyen sűrű, viszont inkább ma csináljuk, mint a meccs napján.

Mit csináltak hajnali háromig?

Elemeztük a meccset, volt mit megbeszélni. Azt érzem, azt látom, hogy még mindig van hiba, azzal együtt, hogy bravúros eredményt értünk el. Fa Nándor életrajzi könyvét olvasom most, kikupálódtam vitorlázásból, tudom, hogy hátszéllel könnyű menni, mi meg szembeszéllel mentünk a meccsen. Le a kalappal a lányok előtt, hogy ilyen körülmények között győzni tudtak. Jó néhány dolog benne maradt a csapatban, főleg elől, de ha ezeket meg tudjuk csinálni, ha javulni tudunk, akkor az elődöntőben is jó esélyünk lehet.

Előny lehet, hogy többször is sikerült már legyőznünk őket?

Mondhatjuk, hogy rendre legyőztük a hollandokat, de a felkészülési tornákon és világbajnoki selejtezőkön az elmúlt három mecsen mindig megvertek minket. Ők az esélyesebbek ez alapján, de ez lehet az erőnk is. Sokan leírtak minket - még ha európa-bajnoki címvédők vagyunk is -, látják, hogy nem ugyanaz a csapat, mint két éve, és lehet, hogy egyszer-kétszer kicsit félvállról vettek minket, de a hollandok már nem így fognak kezelni. Remélem, felültünk egy olyan hullámra, ami végigvisz minket.

Elégedett volt azzal, ahogy a lányok reagáltak az olaszok játékstílusára?

Jól kezelték a lányok a folyamatos keménykedést és színészkedést. Kemény meccs volt, Csabai Dórin még ott vannak a harapásnyomok, durva, hogy a víz alatt mik mennek. A nők sok esetben gátlástalanabbak is, pláne, ha engedik nekik. Azért voltam ideges, mert jó néhány olyan dolgot csináltak, ami túllép a fair vízilabdán és már a brutalitás határán is.

Megbánta már, hogy nem tudott uralkodni magán és kiállították?

Tudatosan nem csináltam semmilyen fesztivált, cirkuszt egészen a harmadik negyedig, amikor picit indokolatlan sárgát kaptam, amit sunyi módon mutattak fel, nem is nagyon láttam. Tudtam róla, mert szólt a másodedző, de még a görög játékvezető sem látta. Ő később azért adta nekem a második sárgát, mert nem tudta, hogy már van egy lapom, nem akart kiállítani. Meccs után meg is kérdezte, hogy mikor kaptam az első sárgát. Nem baj, mert ez is kellett a győzelemhez, a csajoknak adott egy kis löketet, hogy elvesztették az edzőt a kispadról. Azt érezhették, hogy tényleg mindenki ellenük van és csak azért is megcsinálják. Ennek a következménye, hogy nem ülök a padon az elődöntő alatt, de a másodedző, Tóth Laci kollégám meg fogja oldani.

Sosem elégedett?

A végén leszek elégedett, ha úgy alakul, ahogy terveztem. Persze elégedett vagyok, hogy bejutottunk a négy közé, az elmúlt két és fél, három évem alatt hat világversenyből ötször a négybe jutottunk. Ez a második Eb-m, volt vb, olimpia, Világliga döntő, Universiádén másodikok lettünk. Csak a tavalyi vb lóg ki a sorból, de úgy gonodlom, hogy anélkül is egyfajta stabilitást mutat mindez, pláne úgy, hogy ez egy alakuló csapat, bízunk benne, hogy még tovább jutunk.

Mi fogta meg legjobban Fa Nándor könyvében?

A tudatosság, amit én magam is fontosnak tartok. Tetszik, hogy tudatosan felépíti a hatalmas hajókat, ahogy végigmegy, hónapokig egyedül hajózik. Ötször kerülte meg a Horn-fokot, ami egyedülálló, főleg úgy, hogy tenger nélküli ország vagyunk. Tetszik, hogy céltudatos. Kemény sportról beszélünk, nem is gondoltam, hogy ilyen nehéz lehet, 20 perces alvásokkal, ami emberpróbáló.