Märcz Tamás: Vért kell majd izzadni az ötödik helyért

Érthetően csalódottan szálltak ki a medencéből a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai a szerbek ellen 5-8-ra elveszített Európa-bajnoki negyeddöntő után. Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint ugyanakkor gyorsan túl kell lépni a kudarcon, szerdán már nem szeretne a vereséggel foglalkozni.

Ötgólos hátrányból semmilyen csapatot nem tudtunk volna megverni, főleg nem egy ilyen erős szerb csapatot. Még akkor sem, ha a második, harmadik negyedben sikerült rátenni egy lapáttal" - kezdte a keserű ténnyel a meccs utáni nyilatkozatát Bedő Krisztián. A negyeddöntőben két gólt szerző játékos úgy látta, a támadásban egymás elől vették el a lehetőséget. "A védekezésre kevésbé figyeltünk oda, nem mentek be a helyzeteink, ezt rögtön ki is használták. Az ötödik hely annak a csapatnak lesz meg, amelyik képes túllépni rajta, hogy nem jutott a négy közé. Nekünk van rá egy napunk, hogy tiszta lappal induljunk, és végre megmutassuk, hogy több van ebben a csapatban. Mert tudom, érzem, hogy több van, csak most nem jött ki sajnos" - zárta rövid mondandóját az Eger válogatott játékosa.

Hasonlóan látta Bátori Bence is a mérkőzésen töténteket. "Csalódott vagyok, nem így akartunk kezdeni. Két napja erről beszélünk, tudjuk, hogy a szerbeknek ez az erősségük, hogy tudnak ilyen bomba erősen kezdeni, mi pont arra készültünk, hogy ez ne így legyen. Nem tudom, mi történhetett, talán rá is görcsöltünk kicsit, viszont mondhatom, hogy mentünk, és hittünk benne, hogy behozhatjuk őket, borzalmasan akartuk, nagyon sajnálom."

A szövetségi kapitány úgy látja, a játékvezetés is segítette kicsit a szerbeket. "Picit könnyebben megkapták a kiállításokat, mint mi - szokásos módon. Természetes, hogy egy nagy bajnok csapat valamennyivel több segítséget kap, és csak nagyon jó játékkal lehet megverni. Ez most nem volt nagyon jó játék, amikor meg jöttünk is előre, a játékvezetők szemernyi esélyt se adtak nekünk, hátul azonnal kiállítottak valakit. Vámosnak leszedték a fejét, ha száz évig játszottunk volna, akkor se nyertünk volna ilyen bíráskodás mellett."

Märcz Tamást nem érte váratlanul, hogy kevés gólt lőttünk a szerbeknek. "Kevés az igazi potenciális góllövőnk, nincs az az összgólerősség sem, ami korábban megszokott volt. Jó játékosaink vannak, de jelen pillanatban erre képesek. Egy kemény betonfal jött szembe, meg kell szokni azt, hogy kemény ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Kevés az olyan játékosunk, aki főszereplőként vívott meg ilyen csatákat."

Az ötödik-nyolcadik helyért játszandó két meccset tervei szerint arra használja majd a kapitány, hogy tovább fejlődjön a csapat játéka. "Nagyon kemény ellenfeleink lesznek, hasznos két meccs lesz számunkra. Vért kell majd izzadni azért, hogy ötödikek legyünk. Az már jó jel, hogy a fiúk azt mondták, az lesz az ötödik, aki túl tud lépni a negyeddöntős vereségen. Ezek szerint ők már tudják, hogy aki éhesebb lesz, azé az ötödik hely. Folytatni kell a munkát, tudni kell, mik a céljaink. Minél gyorsabban le kell zárni, egy profi játékos gyorsan lezár egy kudarcot, ennek ma éjfélkor meg kell történnie. Utána mindenkinek fel kell készülnie egyénileg, és mint csapat is, hogy meg tudjuk nyerni ezt az ütközetet" - zárta a szövetségi kapitány.

Július 26-án, azaz csütörtökön délután a horvátoktól 9-7-re kikapó Montenegró lesz a mieink ellenfele az 5-8. helyért vívott első mérkőzésen.