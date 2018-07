Vb-csoportgyőztes lehet a magyar U17-es lány kosárcsapat

Óriási lehetőség előtt áll a magyar női U17-es kosárlabda-válogatott a minszki világbajnokságon, ahol kedden 12.45-től a spanyolokkal mérkőznek meg a mieink. Tét a csoportgyőzelem és egy könnyebb ágra kerülés a vb egyenes kieséses szakaszában.

A minszki világbajnokság C-csoportjában eddig ez történt:

Magyarország-Argentina 85-61

Spanyolország-Új-Zéland 83-48

Argentína-Spanyolország 76-67

Magyarország-Új-Zéland 68-60

Majdnem tökéletes papírforma, csak az a váratlan, hogy a magyarok által 16 ponttal megvert dél-amerikaiak 7 ponttal megverték a favoritnak tartott spanyolokat. Völgyi Péter lányai kedden azzal a Spanyolországgal játszanak, amelyik már nem veretlen a korosztályos vb-n. Ellentétben a magyarokkal, akik még azok.

Ugyanakkor az Argentína ellen nyújtott múlt szombati parádés játék nem ismétlődött meg vasárnap a csoport leggyengébb tagja, Új-Zéland ellen. Öt perccel a meccs vége előtt 55-54 volt az állás, a végén meglett a győzelem, de keservesen. Nagyon fiatal korosztály még ez, amelynek a teljesítménye sokkal inkább hullámzó, mint az idősebbeké. Ezt láthattuk a második csoportmérkőzésen.

Mondanunk sem kell, az esetleges csoportelsőség nagy siker lenne és könnyebb ágra lökné az egyenes kieséses szakaszban Magyarországot. Ha a mieink a C-csoport első helyén zárnak, akkor a D-csoport negyedikjével, minden bizonnyal Angolával csapnának össze a nyolcaddöntőben. Ott egyértelműen a magyar csapat lenne az esélyes. A legjobb nyolc között sem lenne megoldhatatlan a feladat, a negyeddöntőben minden bizonnyal Kína, vagy Fehéroroszország következne.

De ne szaladjunk ennyire előre. A hétfői szünnapon edzés, workshop és egy hajókirándulás szerepelt a magyar csapat programjában. A válogatott a felkészülés során többször is játszott a spanyolokkal. Nyerni nem sikerült, de a három felkészülési meccset összesen öt ponttal nyerték meg a hispánok. A magyar szövetségi kapitány, Völgyi Péter is erre alapoz, amikor azt mondja, hogy most jött el a lehetőség a győzelemre, amely a folytatáshoz jó pozíciót jelentene.

2014. július 6-án az akkori U17-es vb-n Magyarország bronzérmet nyert. Az akkori csapatunk így nézett ki: Dubei Debóra, Weninger Virág, Böröndy Dominika, Kiss Virág, Jankó Flóra, László Boróka, Aho Nina, Solymosi Noémi, Horváth Krisztina, Nagy Dorottya, Kuttor Enikő, Studer Ágnes.

Közülük Studer Ágnes és Kiss Virág már Magyar Kupa-győztes és magyar bajnoki ezüstérmes a Szekszárddal, Dubei Debóra, Weninger Virág, Böröndy Dominika pedig a bajnok és Euroliga-ezüstérmes Sopron Basket játékosa lett. Studer, Kiss, Dubei és Weninger a Székely Norbert vezette nagyválogatottban is bemutatkozott.

Szóval, anélkül, hogy komolyabb terhet raknánk a Minszkben küzdő magyar lányok vállára, a határ számukra is a csillagos ég lehet.