Szerbia esélyt sem adott Märcz Tamás csapatának

A barcelonai vízilabda-Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében a magyar férfi válogatott Szerbiával csapott össze kedd délután az elődöntőért. Sajnos a mérkőzést végig a rivális uralta, a továbbjutást pedig már gyakorlatilag az első negyedben eldöntötte egy 4-0-s rohammal. A vége 8-5 a szerbeknek, az 5-8. helyért játszhatnak a folytatásban Vámosék.

A két válogatott játékosai jól ismerik egymást, nemcsak a korábbi rengeteg egymás elleni meccs miatt, hanem mert a szerb keret nagy része a magyar bajnokság élcsapataiban játszik.

Bár a ráúszásnál Kovács Gergő minden szerbnél gyorsabb volt és elhozta a labdát, gyakorlatilag ennyi öröm jutott nekünk az első negyedben. Sem támadásban nem sikerült eredményes akciókat vezetnünk, sem a védekezésünk nem állt össze. Bezzeg a másik oldalon sorra jöttek az emberelőnyös és az akciógólok is, a szerbek elképesztően magabiztos vízilabdát mutattak be és nyolc perc után 4-0-s előnyre tettek szert.

Manhercz Krisztiánnak köszönhetően a második negyedben is mi támadhattunk először, de nem tudtuk megtörni a gólcsendet. Szerbia ezzel szemben Bedő kiállítását azonnal megbüntette, így 10 percnyi játék után öt volt közte. Märcz Tamás időkérései ellenére sem tudtunk érdemben változtatni, és sajnos az emberelőnyös szituációkban is bizonytalanok voltunk. 24 másodperccel a félidő vége előtt aztán végre megszületett az első magyar gól, Bedő Krisztián volt eredményes egy szép bejátszást követően. Még egy jó blokk és egy Nagy Viktor-bravúr fért bele a hátralévő időbe, szünetben azonban így is tetemes, 5-1-es hátrányban volt a magyar csapat.

Szerencsére a harmadik negyedet ott kezdtük, ahol az előzőt abbahagytuk: Manhercz ezúttal is elhozta a labdát, nem sokkal később pedig Bedő egy szenzációs csavarással csökkentette háromgólosra a különbséget. A kedélyeket viszont egy Jaksics-találat sajnos gyorsan lehűtötte, négy perccel a negyed vége előtt 6-2 állt az eredményjelzőn. Egy átlövés után Zalánki is feliratkozott a gólszerzők közé, de sajnos a következő szerb támadás is eredményesen zárult, így az utolsó nyolc perc előtt 7-3 volt nem ide.

A ráúszásokat hibátlanul hoztuk, négyből négy volt a mérleg, a pontos befejezésekkel azonban továbbra is hadilábon álltunk, a zárónegyedben sem tudtuk gólra váltani sem az első, sem a második támadásunkat. A szerbek érezhetően visszavettek a tempóból, ennek ellenére sem tűnt úgy, hogy közelebb tudnánk zárkózni. Manhercz egy remek labdaszerzést követően aztán megúszott és nem hibázta el a ziccert, négy perccel a vége előtt három gólra zárkóztunk. A védekezésünk feljavult és a kapufa is velünk volt a következő szerb támadásnál, de sajnos a másik kapu előtt Vámos mellé lőtt. Jansik kiállítása és kipontozódása után Rasovics még lőtt egyet, az utolsó szó azonban a miénk volt, Bátori Bence szerezte a meccs utolsó gólját.

A magyar csapatnak csak villanásai voltak a meccsen, a szerbek végig uralták a találkozót és főként az első nyolc percben mutatott játékuknak köszönhetően megérdemelten jutottak a legjobb négy közé.