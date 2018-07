Bíró Attila: Szörnyű volt nézni

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya az elődöntőben kapott piros lapja miatt csak a lelátóról nézhette végig a hollandokkal szemben 7-8-ra elveszített elődöntőt a barcelonai Európa-bajnokságon. Bíró Attila bízik benne, hogy meglesz a bronz, de meglátása szerint ez a játék nem lesz elég az éremhez.

„Szörnyű volt nézni ilyen tehetetlenül fentről, tökéletesen lehetett látni a hibákat. Az első félidőben volt három-négy olyan helyzet, amit megkaptunk, és megdolgoztunk érte, mégse tudtunk kihasználni. Ez volt szerintem a döntő, mert ha akkor nem mennek el két-három góllal, és mi vezetünk, akkor ez a csapat soha az életben nem ver meg minket.”

A szövetségi kapitány kritikusan nyilatkozott a helyszínen a csapat játékáról. Nagyon sok mindent nem sikerült megcsinálniuk a lányoknak abból, amit megbeszéltünk. Voltak olyan emberek, akiknek nem szabadott volna gólt lőniük, és gólt lőttek, illetve megint a támadásainkban voltak olyan hibák, amiket korábban átbeszéltünk. Fentről jól lehetett látni sajnos, hogy hol voltak azok a pontok, amiket nem használtunk ki, emberelőnyben, támadásban, ez volt a kulcsa igazából.”

A pénteki bronzmeccsen azonban még teremhet számunkra babér Bíró Attila szerint. „Éremért jöttünk, bíztam benne, hogy ma meglesz, remélem, hogy pénteken megszerezzük. Az biztos, hogy ennél több kell a bronzért.”

A másodedző büszke a lányokra

A medence szélén Bíró Attilát helyettesítő másodedző, Tóth László úgy látja, a rutin, valamint az okozta a vereséget, hogy nem mellettünk állt most a szerencse.

"Számítottunk rá, hogy ez fog történni, ők voltak a kezdeményezőbbek. Sajnos sokat kaptunk, de hatalmasat küzdöttek a lányok. Egész közel kerülhettünk volna hozzájuk, viszont rendre hibáztunk, ami rengeteg energiát emésztett fel a végére. Habár a hollandok domináltak a mérkőzésen, a mi lányaink mindent megtettek, nagyon büszke vagyok rájuk. Hiányzik a rutin is, de nem azt látom, hogy megijedtek volna, hanem egyszerűen így alakult. Olyan apró figyelmetlenségek voltak, amik tétmeccsen előfordulnak, most rosszul jöttünk ki belőle. Így is nagyon jól teljesítettek, tisztességes küzdelemben maradtunk alul" - zárta rövid értékelését Tóth László.

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott a görög-spanyol elődöntő vesztesével játszik a harmadik helyért pénteken.