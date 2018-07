Összevissza harapták a gyönyörű magyar vízilabdázót

Ahogyan arra Bíró Attila szövetségi kapitány számított, kemény és küzdelmes volt a női vízilabda-válogatott olaszok elleni, 10-9-re megnyert negyeddöntője. A meccs másnapján, egy nappal az olaszok elleni elődöntő előtt, az Európa-bajnokság helyszínén, Barcelonában számolt be az Origónak a csapat három tagja a medencében és az azon kívül történtekről.

Csabai Dóra szenvedte meg legjobban a találkozót, szó szerint nyomot hagyott rajta a meccs. "Az alkaromon van egy harapásnyom, mellette egy lila folt is. Az volt Palmeri szerencséje, hogy pont kiállítottak, akkor harapott utánam, de ki tudtam rántani a kezemet a szájából. Nem akartam bosszút állni, úgy voltam vele, hogy nyerjük meg a meccset, az nagyobb büntetés számára. Ezzel a centerrel már korábban is meggyűlt a bajom, nagyon nehéz vele, könyököl a víz fölött, nehéz ellene játszani, nagyon okosnak kell lenni."

Az UVSE Európa-bajnok válogatott játékosa harcos személyiségnek tartja magát, aki ugyanúgy tud a háttérben és a reflektorfényben is játszani. "Szeretem a kiélezett helyzeteket, akkor tudok a legjobban teljesíteni. A férjemmel, az UVSE serdülő edzőjével, Tóth Zoltánnal viszont csak akkor beszélünk pólóról, ha kérdezem. A két évvel ezelőtti, belgrádi Európa-bajnoki győzelemre nem gondolok most, ez egy teljesen más csapat, csak az előttünk álló feladatra figyelünk."

A Dunaújváros védője, Garda Krisztina simábban megúszta a találkozást az olaszokkal, habár régebbről neki is van kellemetlen emléke a mediterrán játékosokkal kapcsolatban. "Néhány hónapja az olasz center eltörte az orromat, most úgy akartam visszaadni neki, hogy legyőzzük őket. Ez fájóbb, mint bármilyen csonttörés. Azt gondolom, ha van is bármilyen csata a vízben, azt nem feltétlen akkor kell megtorolni, amikor számítanak rá." A szintén Európa-bajnok játékos a sport mellett kertészmérnökire jár, kifejezetten oldottnak, lazának érzi a hangulatot a mostani csapatban. "A meccs után Gréta (Gurisatti - a szerk.) intézte a zenét, közben röhögcséltünk, beszélgettünk a meccsről, hogy kinek milyen pillanatai voltak. Akkor tudtam meg például, hogy a Dodót (Szilágyi Dóra - a szerk.) megharapta Palmeri."

Az új-zélandi Rebecca Parkes sokféle érzelmet átélt a medencében, de maradt benne hiányérzet. "Minden porcikám megfeszült az olaszok elleni meccs alatt, boldog vagyok, hogy továbbjutottunk, viszont soha nem vagyok teljesen elégedett a saját teljesítményemmel. A vízben nem igazán gondolkodik az ember, de egy-egy játékvezetői ítéletnél, kiállításnál azért bennem is felmegy a pumpa. Keszi (Keszthelyi Rita) utolsó góljánál szinte kiugrottam a bőrömből, fantasztikus érzés volt. Az utolsó büntetőnél feszültséget éreztem, tudtam, hogy meg kell fognai Edinának. Nem vagyok fáradt, csak a feladtra koncentrálok. A döntőbe jutásért kemény meccs lesz Hollandiával, de pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk." Az UVSE centeréhez megérkezett a támogatás is Új-Zélandról: testvére és kedvese jöttek el megnézni a hátralévő meccseit, az Eb után pedig Franciaországban vakációznak.

A magyar női vízilabda-válogatott szerda délután öt órától játszik a döntőbe jutásért Hollandiával a barcelonai Európa-bajnokságon.