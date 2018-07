Kiütéssel jutott a vb-negyeddöntőbe az U17-es női kosárválogatott

Kiütéses, 88-48-as győzelmet aratott az U17-es női kosárlabda-válogatott Angola ellen a minszki világbajnokságon, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Kína-Japán párharc győztesével találkozik. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének beszámolója:

A soproni női U20-as Európa-bajnokságon előfordult, hogy a csoportkör után az egyik csoport negyedik helyezettje legyőzte a másik kvartettben első helyen végző gárdát, ezzel meglepetésre elütve utóbbit a legjobb nyolc közé jutástól. Nagyon bíztunk benne, hogy ez nem fog megismétlődni a C csoportot megnyerő magyar válogatott és a D csoport negyedikje, a tavalyi U16-os Afrika-bajnokságon ezüstérmet szerző Angola összecsapásán ma délben.

Szerencsére gyorsan látszódott, hogy ez bizony nem az a mérkőzés lesz, ahol hatalmas szenzáció születhet: az afrikai együttes néhány passz után (vagy sokszor azonnal) az 1-1 lehetőségét kereste leginkább, de a befejezéssel nagyon komoly gondjaik akadtak, legyen szó ziccerekről vagy tempódobásról. Cacia Antonio 2+1-ével kezdődött a mérkőzés, de ezt követően nagyon kinyílt az olló, Dombai Réka zsinórban 9 pontot szerzett, így elkezdtünk meglépni. Kiss Angelika egy szép indítás után a palánk alól volt eredményes, időt is kért Angola (11-3). Ellenfelünk egy újabb 2+1-es akció révén volt eredményes, de Dombai azonnal válaszolt, Wentzel Nóra kosarával pedig először érte el a 10 pontot a különbség (16-6). A negyedből hátralévő szűk négy és fél percben Varga Alíz, Tóth Franka és Boros Berta révén növeltük 16 pontra a távolságot, és 14-gyel mentünk 10 perc játékot követően (24-10).

A második felvonásban még egyoldalúbbá vált a mérkőzés, Angola sokszor a félpályán is nehezen hozta át a labdát, a mieink pedig nagyon éltek. Kovács Georgina triplájával, valamint Kiss és Boros kosaraival 7-0-val nyitottunk az első bő két percben, így 20 pont fölé nőtt a differencia (31-10). Egy angolai kosárra Boros azonnal válaszolt, majd Wentzel indult be nagyon, Kiss és Mányoky Réka találataival pedig tovább nőtt a különbség. Egy rövidebb kosárcsend után Horváth Réka növelte 30 pontosra előnyünket a 19. perc kezdetén (44-14), már örömjátékot mutattunk be, nem nagyon kellett izgulni semmi miatt. Angyal Barbara, Dombai és Tóth ketteseivel alakult ki a 36 pontos nagyszünetbeli távolság a két együttes között (50-14).

Angolát dicséret illeti a küzdés miatt, a fordulás után összeszedte magát az afrikai együttes támadásban, és a harmadik negyed során több pontot dobott, mint amennyit az első félidőben összesen. A mieink azonban így is jobbnak bizonyultak ebben a felvonásban is: Tóth Franka szép palánk alatti megoldásával, majd újabb kosarával kezdtük meg a pontgyártást ebben a játékrészben, Wentzel hármasát követően pedig Vári Zita növelte 40 pontosra a magyar válogatott fórját a 23. percben (59-19). Nem sokkal később Szirony Dorina is feliratkozott a pontszerzők közé, de egy kisebb hullámvölgybe kerültünk ezt követően, és a szívósan küzdő angolaiak visszajöttek 35 pontra a 28. perc kezdetére (63-28). A negyed vége megint egyérteműen a mieinkről szólt: Kiss két kosara mellett Szirony és Mányoky is triplát dobtak, három büntetőnek köszönhetően pedig 46 pontosra nőtt a különbség a záró felvonásra fordulva (76-30).

Az utolsó 10 perc kezdetén megint Tóth kezdte a pontgyártást, de Angola 5 ponttal válaszolt. Vári triplájával és Horváth kettesével visszaállt a 48 pontos távolság (83-35), de az afrikaiak szépen faragták a különbséget egy végigvitt ziccerrel és három büntetővel (83-40). Horváth a negyed közepén kétszer volt eredményes a vonalról, ezzel tett pontot ennek a sorozatnak a végére, de az újabb angolai kosár után Völgyi Péter még egyszer időt kért a 36. percben (85-42). Nem sok minden történt a hátralévő bő három percben, Kovács bedobta második hármasát is, és végül 88-48-ra győzött a magyar csapat.

A mieink úgy jutottak a legjobb nyolc közé, hogy mindenki szerzett kosarat, és a holnapi pihenőnap, valamint az azt követő háromnapos szakasz előtt ma senkit nem kellett túljátszania Völgyi Péternek, ez még a továbbiak szempontjából nagyon fontos lehet.

U17-es lány világbajnokság, Fehéroroszország, Minszk

Magyarország - Angola 88-48 (24-10, 26-4, 26-16, 12-18)

Magyarország: Angyal 2, Mányoky 5/3, Dombai 14/6, Varga 4, Kiss 11. Csere: Boros 8, Horváth 6, Kovács 6/6, Szirony 5/3, Vári 7/3, Tóth 10, Wentzel 10/6.

Angola legjobb dobói: Antonio 12/3, Caetano 12, dos Santos Dizeko 7.