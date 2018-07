Egyértelmű javulást lát a magyar férfi vízilabda-válogatott játékában a szövetségi kapitány. Märcz Tamás szerint nem volt ugyan tökéletes a játék Montenegró ellen a 7-6-os magyar vereséggel véget ért helyosztón, de mindenképp előrelépés történt az eddigiekhez képest.

"Az nem tesz boldoggá, hogy talán a torna legjobb mérkőzését játszottuk, hiszen nem sikerült győzni Montenegró ellen. Jól kezdtünk, belementünk a meccsbe, volt egy kis rutintalanság is, mégis végig úgy éreztem, hogy tudunk menni az ellenféllel. Azért nem is kértem időt sokáig, mert úgy éreztem, hogy daráljuk őket, ennek ellenére ők lőtték be az emberelőnyt és a szabaddobást is az első negyedben."

A kapitány a bíráskodást leszámítva elégedetten nyilatkozott a láttotakról. "A negyedik negyedben szóltam a játékvezetőnek, hogy 11-6 a kiállítások aránya, onnantól felhozták 13-9-re. Nem nagyon számítottunk arra, hogy nekünk fognak fújni. Volt nálunk két-három olyan lehetőség, amikor be lehetett volna rakni a labdát centerbe, ennek ellenére belelőttünk, ezeket vissza kell majd nézni. Kemény meccs volt, Montenegró nagyon jó csapat, összeszedettek, profi játékosaik vannak. Mi is most tényleg a legelejétől koncentráltak voltunk, az elvárásaimnak megfelelően játszottak. Voltak persze hibák, de ezek velejárói a játéknak. Sokat javultunk, nem lett tökéletes, örülök, hogy ilyen keményen álltak hozzá a játákosok a meccshez, de mindenképp fel kell pörögni az utolsó mérkőzésre, mert győzelemmel szeretném zárni ezt az Eb-t."

A magyar férfi vízilabda-válogatott szombaton a hetedik helyért játszik Oroszországgal.