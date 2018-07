Nyolcadik lett férfi válogatottunk a vízilabda-Eb-n

Második helyosztóját is elvesztette, így nyolcadikként zárta a barcelonai Európa-bajnokságot a magyar férfi vízilabda-válogatott. Märcz Tamás csapata 9-8-ra kikapott az oroszoktól a hetedik-nyolcadik helyről döntő meccsen.

Perzselő napsütésben játszott a hetedik helyért a barcelonai Európa-bajnokságon a magyar és az orosz férfi vízilabda-válogatott. A legkitartóbb magyar szurkolók a délután háromnegyed ötkor kezdődött meccsen is biztatták a mieinket, a játékot mégis az oroszok kezdték jobban. Az első ráúszás után az első gól is az övék lett, Nagajev talált Vogel Soma kapujába (0-1), de Vámos Mártonnak köszönhetően hamar egyenlítettünk (1-1). A Mezei kiállítása miatti emberhátrányt szépen kivédekeztük, nem úgy a következőt, a Pohl Zoltán szabálytalansága utáni fórt gólra váltották az oroszok (1-2).

A második negyedben sokáig nem bírt egymással a két csapat, a negyedik percig kellett várni az első gólra, az oroszoktól Kolod pöckölte a kapuba a labdát Vogel hóna alatt (1-3). Itt is, ott is kiállítás következett, az emberhátrányunkat kivédekeztük, a fórunkat kihasználtuk, Vámos jó nyolc méterről bombázott a kapuba (2-3). Újabb szép magyar támadás végén Erdélyi Balázs is betalált és egyenlített (3-3), de Harkovtól érkezett is a kőkemény válasz, védhetetlenül küldte a hálóba a labdát (3-4). Vogel Soma határozott védéssel akadályozta meg, hogy két gólra menjenek el az oroszok, időt is kért a kapitányuk. Kolod azonban nem hagyta annyiban az állást, belőtte az ötödiket is (3-5).

A harmadik ráúszást is az oroszok hozták, Nagajev nem is gondolkodott sokat, sajnos hatalmas gólt lőtt (3-6). A másik kapunál Zalánki Gergő lőtte ki a rövid sarkot, és csökkentette két gólra a különbséget (4-6). Az orosz emberelőnyből ezúttal is találat lett, Szucskov lőtte (4-7). A magyar időkérés után mindkét kapus nagyokat villant, de négy másodperccel a vége előtt Vogel hiába ért bele Andrjukov lövésébe, nem tudta védeni (4-8).

Utolsó negyedét igazi rohammal kezdte a magyar csapat, rögtön az elején kettőt is lőttünk az oroszoknak, mindkettőt Bátori Bence (6-8). Ezután egy-egy találat jött mindkét oldalon, előbb az oroszoknál Kolod, majd nálunk Bedő Krisztián talált be, négy perccel a vége előtt 7-9 volt az állás oda. Vámos Márton ötméteresből szépített (8-9), majd Vogel védett hatalmasat, amikor már csak 20 másodperc volt hátra a meccsből. Bátori Bence a magyar időkérés után még rálőtte a labdát, sajnos az orosz kapus rajta volt a lövésen, nem sikerült egyenlíteni, maradt az eredmény 9-8 az oroszok javára, vagyis a magyar férfi vízilabda-válogatott a nyolcadik helyen zárta az Eb-t.

Eredmény:

férfiak, a 7. helyért:

Oroszország-Magyarország 9-8 (2-1, 3-2, 3-1, 1-4)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Buch (spanyol), Rakovic (szerb)

Magyarország: Vogel - Zalánki, Jansik D., Vámos, Erdélyi, Manhercz, Bedő - cserék: Mezei, Bátori, Kovács G., Angyal, Pohl

gólszerzők: Holod 3, Nagajev, 2, Sepeljev, Harkov, Szucskov, Andrjukov 1-1, illetve Vámos 3, Bátori 2, Erdélyi, Zalánki, Bedő 1-1