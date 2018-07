Kezünkben volt a kosár vb-bronz, de Ausztráliáé lett az érem

A magyar női U17-es kosárlabda-válogatott a negyedik helyen végzett Minszkben a korosztályos világbajnokságon, miután a bronzmérkőzésen 57-51-re kikapott Ausztráliától. Három negyeden át jól védekeztünk, vezettünk is nyolc ponttal, de a végét nem bírtuk, az utolsó negyedet 26-14-re vesztettük el. A negyedik helyezés is nagyon szép eredmény, de a bronzérem tényleg a kezünkben volt.

A bronzmérkőzés nagy kérdése az volt, mennyire gyorsan szaladt át a csapaton az amerikaiak elleni elődöntő, amelyet a torna szuperfavoritja nagyon könnyen nyert meg a magyarok ellen. Ausztrália az elődöntőben tíz ponttal kikapott a francia válogatottól - pedig a szünetben még az ausztrál csapat vezetett 12 ponttal.

Nagyon idegesen kezdett mindkét válogatott, a magyarok 0-4 után Kiss Angelika révén dobták az első kosarukat, de ekkor már az első félidőből négy és fél perc telt el. A játék nem volt magas színvonalú, az ausztrálok is hibáztak - persze, kevesebbet, mint mi. 2-4, majd 2-9, tehát egy 0-5-ös szériát produkált az ellenfél, ez semmiképpen sem volt jó jel, mert a magyar csapat nem találta a fogást Ausztrálián.

De csan néhány pillanatig. Amikor a torna egyik felfedezettje, Angyal Barbara szinte a félpályáról hintett be egy hármast (úristen, de gyönyörű kosár volt), már 11-9-re a magyarok vezettek. 2-9-ről 11-9, azaz 9-0-s magyar széria - több, mint szép. A negyedet egy ausztrál tripla zárta le, így az első tíz percet követően 11-12 volt az állás.

Nagyon pontszegényen indult a második negyed. Mindkét csapat sokat hibázott támadásban, pedig a magyaroknak meg lett volna a lehetőségük, hogy elhúzzanak. Völgyi Péter vezető edző keményebb védekezést és a támadólepattanók megszerzését tűzte ki célul az időkérésnél. Három és fél perc telt el a második negyedből, amikor megszületett az első kosár - Dombai szerezte és 13-12 ide. Itt megint lefagyott a magyar csapat, mert Ausztrália jött egy 0-7-es szériával, 13-19. Az ausztrálok nagyon keményen védekeztek, ezzel nem tudtunk mit kezdeni, de a támadásban rengeteget hibázott Magyarország. Angyal két triplakisérlete leperdült, a túloldalon is ziccerek sokasága maradt ki. Aztán Dombai villant meg (végre), 15-19, majd Vári köszönt be és ezzel ért véget az első félidő. Ausztrália 19-17-re vezetett, borzalmas kapkodás jellemezte mindkét együttes játékát. A 19-17-es állás pedig jobb meccseken egy negyed alatt születik meg, itt kettő kellett hozzá.

Az látszott, hogy a magyar csapat óriási erőfeszítéseket tesz az éremszerzésért, de az is világos volt, hogy ennyire pontatlan dobásokkal a hőn áhított cél aligha teljesülhet.

Gyors kosarakkal és magyar egyenlítéssel indult a második félidő, majd Angyal kosarával 25-23 ide, újra vezettek a magyar lányok. A mieink védekezése nagyot javult, már csak a támadásokat kellett volna pontosabban befejezni. Egy fantasztikus labdaszerzést követően Kovács Georgina indult meg ziccerben, kosár, 27-23, az eddigi legnagyobb különbségű magyar vezetés. Az ausztrálok következő támadásánál 3 személyit fújtak be ellenünk, ebből kettő jogos volt, a középső azonban támadóhiba - szóval, ott nekünk kellett volna jönnünk. Sebaj, Mányoki ment át mindenkin 29-23, ez egyre szebben alakult. Az ausztrálok teljesen szétestek ekkor, mi pedig - ha csak apró lépésekkel is - de javultunk. Angyal Barbara kétpontosával 31-25, ez a hat pont, ha nem is biztonságos, de elégséges távolságot jelentett. Az ausztrálok labdavezetése közben rengetegszer nyúltunk jól közbe, majd egy Vári-Tóth összjátékot követően 33-27 lett az állás. Dombai a legrosszabbkor hagyott ki két büntetőt, mert előtte ausztrál kosár született, de aztán jött Angyal Barbara. Megint egy zseniális hármas, 37-29, egyetlen negyedet kellett már csak kibírni. Mert, hogy vége lett a harmadiknak és ezt 20-12-re nyerte meg Magyarország.

Heal kosarával 37-33 lett a negyedik negyed elején, majd kosáreső következett - legalábbis az eddigiekhez képest. 2.10 ment el a zárónegyedből, jött Wentzel és Varga, de még mindig csak 6 pont volt az előny (41-35.)

Hatalmas szívvel, óriási akarattal küzdöttünk, Varga Alíz pedig nyolc pontra növelte az előnyt (43-35), ekkora még nem volt ezen a meccsen. Nem csoda, hogy az egyre kétségbeesettebb ausztrálok időt kértek. A meccset az interneten közvetítő két angol nyelvű ember látványosan drukkolt Ausztráliának, Heal triplájánál ordítottak egy sort. (Ez a FIBA You Tube csatorna volt, elvileg semleges riporterekkel, hát ezek nem voltak azok.) 43-40 után három magyar büntető következett, ebből kettő ment be, de a túloldalon Heal megint triplát hintett. A nyolcpontos magyar vezetés pillanatok alatt eltűnt, maradt kettő, 45-43. Iványi Dalma másodedző a magyar időkérésnél nyugalomra intett. A magyarok nagyon szerették volna ezt a bronzot de a tét irtózatos súllyal nehezedett rájuk.

Négy és fél perc volt hátra, 45-42 ide, Dombai jött és hintett - 47-42. Az ausztrálok egyemberes csapata, Heal úgy dobott kosarat, hogy odaütöttünk, 47-45. A két szpíker épp az ájulás határán volt, mert Dombai támadóhibája után Scanlon kiegyenlített.

47-47, új meccs keződött. Angyal betört és gól, 49-47, még mindig nem engedtük vezetni az ausztrálokat. Kettő perc volt ekkor hátra, nekünk már régen megvolt az öt csapatszemélyink, az ausztráloknak meg kettő. Fowler másfél perccel a vége előtt dobott kosarával újra Ausztrália vezetett (49-51), majd jött Angyal és kihagyta a ziccert. Mert ekkor már 55-51-re az ausztálok vezettek.

Ekkor úszott el a bronzérem. Már csak 22 másodperc volt hátra. Ausztrália 57-51-re nyert. A magyar csapat - amely az egész vb-n nyújtott teljesítményéért minden elismerést megérdemel - negyedik helyen végzett.

Női kosárlabda U17-es világbajnokság, bronzmérkőzés: Magyarország-Ausztrália 51-57 (11-12, 6-7, 20-12, 14.26.)

Ausztrália legjobb dobói: Heal 16/3, Scanlon 11/3, Hannan 5/3.

Magyarország: Angyal 16/6, Mányoky 2, Dombai 6, Varga 6, Kiss 2. Csere: Tóth 2, Vári 3, Wentzel 10, Kovács 4.