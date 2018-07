Kásás Tamásék a világválogatott ellen fognak játszani

Tizennégy magyar és két külföldi olimpiai bajnok pólós ugrik medencébe a Duna Arénában a keddi XIXO Waterpolo All Star Gálán, amelynek keretében este nyolc órától a Millennium Masters csapata mérkőzik meg az egykori nagy ellenfelekből összeállt világválogatottal.

Az esemény hétfő délutáni sajtótájékoztatóján Fetter Balázs főszervező emlékeztetett: a tavalyi masters világbajnokság után vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne idén is valami ahhoz hasonló rendezvényt összehozni.

"Én annak idején sohasem láttam élőben játszani az 1976-ban olimpiai aranyérmet nyert csapat tagjait, ezért most az a célunk, hogy a mai utánpótláskorú gyerekek láthassák, hogyan pólóznak a 2000-es évek magyar bajnokai" - fűzte hozzá Fetter Balázs, aki örömmel számolt be arról, hogy mind az 5200 jegy elkelt már, de akiknek nem jutott belépő, azok az M4 Sport csatornán élőben nézhetik meg a mérkőzést.

A világválogatottban Kiss Gergely tájékoztatása szerint hét nemzet vízilabdázói kaptak helyet, köztük a holland Harry van der Meer, aki a sajtótájékoztatón kijelentette: nem tudott nemet mondani, amikor a jelenlegi magyar férfi kapitány, Märcz Tamás meghívta őt a mérkőzésre.

Nagy megtiszteltetés egy olyan válogatott ellen játszani, amely mindent megnyert, amit lehetett - fogalmazott Van der Meer, aki tavaly ősz óta a holland válogatott edzőjeként dolgozik.

Ugyancsak részt vett a hétfői sajtóeseményen az 1996-ban olimpiai aranyérmes spanyol Daniel Ballart, aki viccesen megjegyezte, kicsit tart a magyar válogatottól, mert a Facebookon látta, Kásás Tamásék milyen komolyan készülnek a keddi találkozóra. A világválogatottban még egy olimpiai bajnok lesz, mégpedig a horvát Dubravko Simenc, aki 1984-ben és '88-ban még a jugoszláv válogatottal volt aranyérmes. Azt a csapatot ugyanaz a horvát Ratko Rudic irányította, aki most a világválogatott szakvezetője lesz.A tavalyi budapesti masters világbajnokságot a 40 év felettiek kategóriájában megnyerő Millennium Masters válogatottban a keddi gálán is ott lesz a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, Biros Péter, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán; a két ötkarikás arannyal rendelkező Fodor Rajmund, Gergely István, Steinmetz Barnabás, Varga Tamás és Vári Attila, illetve a Sydneyben aranyérmes Märcz Tamás, Székely Bulcsú és Varga Zsolt.